Видеофакт: микроавтобусы с силовиками гоняются за людьми по полю

Источник материала: Onliner

Воскресный марш получился хаотичным: уже на проспекте Независимости в районе станции метро «Московская» начались задержания. В итоге несколько колонн двинулись разными маршрутами, и часть людей дошла до поля недалеко от Expobel. Там и случился инцидент, который попал на видео: прямо по этому полю за участниками марша погнались микроавтобусы с силовиками. Там же были применены спецсредства.

В районе Логойского тракта на МКАД было затруднено движение. Наш корреспондент видел вспышки и дымовое облако в стороне урочища Куропаты в районе 16:13. Эту информацию подтвердили и наши читатели. Они видели автозаки и водомет, которые ехали в сторону МКАД по Логойскому тракту.





В районе Expobel происходили задержания на поле с применением спецсредств. Можно видеть, как по полю ездят характерные бусы.

Так выглядела погоня бусиков за протестующими по полю в районе Expobel.