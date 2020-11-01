|
Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности
01.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)