Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности

Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?

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