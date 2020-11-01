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Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности

01.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Пушкину можно, а вам нельзя! Что такое рифма, ее виды и особенности

Чем отличается богатая рифма от бедной, а мужская рифма от женской (дело не в гендерах)? Почему рифмовать на глаголы моветон, но Пушкину можно? Что такое акустическая рифма, чем хороши омонимическая и абсолютная рифмы и почему так ценится авторская рифма?

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Какие бывают рифмы? Наверное, многие ответят: плохие и хорошие. Если бы все было так просто!
 
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