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Что происходит с организмом, когда вы едите грибы?

01.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Грибной сезон в самом разгаре. Заядлые грибники и просто любители успели набрать не одну корзинку любимого лакомства и придумали недельное меню, включающее в себя всевозможные грибные блюда.

Однако, перед тем как приступить к готовке и употреблению, стоит еще раз задуматься: какую пользу грибы принесут нашему организму и стоит ли принимать во внимание определенные противопоказания? Подробнее – в специальной справке Sputnik.

Грибы со знаком плюс

Многие люди заслуженно почитают грибы, ведь это самый качественный источник растительных белков. Только представьте: количество белка в грибах в два, а то и три раза выше, чем в яйцах и мясе. В большинстве грибов содержится множество витаминов, полезных аминокислот, а также цинк, хром и другие полезные и питательные вещества.

Грибы – любимое блюдо тех, кто следит за своей фигурой. Все потому, что, помимо минимальной калорийности, лесной деликатес утоляет чувство голода, а ощущение сытости не покидает вас надолго.

Грибы – защитники иммунитета. Самые полезные вещества, входящие в состав грибов, – бета-глюканы. Они благотворно влияют на иммунную систему всего организма, оказывая противовоспалительное и противоопухолевое действие.

Белые грибы называют "сердечниками": они хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему и ограждают от анемии. Лисички давно признаны природным "антибиотиком": они стимулируют работу всех человеческих органов.

Грибы со знаком минус

Самое неприятное грибное качество – токсичность. Вот почему так важно знать, где выросли грибы, ведь они быстро накапливают вредные вещества. Покупные грибы важно подвергать термической обработке, поскольку мы не знаем, где их собирали, хранили и как транспортировали.

Также стоит отметить капризность грибов. Это непростой продукт для усвоения, и, чтобы переварить грибы, организму потребуется много времени. Поэтому диетологи рекомендуют есть грибы в обед, чтобы дать организму время на переваривание. Также не стоит сочетать лесной продукт с другими белками: рыбой, мясом и бобами. Отличный вариант гарнира к грибам – паста, овощи, хлеб и рис.

Важно знать, что детям до десяти лет не рекомендуется включать в рацион грибы. Все из-за "незрелости" детского организма, который просто не сможет переварить продукт.

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