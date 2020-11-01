Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Куделич к Олимпиаде





















«Спортсмены свободы» – благотворительный проект Белорусского фонда спортивной солидарности. Цель сбора – помочь белорусским атлетам, пострадавшим за свою гражданскую позицию, продолжить подготовку к Олимпиаде и другим соревнованиям топ-уровня. Сегодня проект представляет поддержку для белорусской легкоатлетки Светланы Куделич.





Светлана специализируется на средних и длинных дистанциях. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м. Многократная чемпионка Беларуси. Рекордсменка Беларуси на дистанции 3000 м в помещении. Участница двух Олимпийских игр.





Светлана Куделич одна из первых подписала обращение спортсменов к белорусским властям с требованием о прекращении насилия и проведении новых выборов в соответствии с международными стандартами.





«Ей не единожды предлагали отозвать подпись, однако Светлана отказалась. Спортсменка лишилась работы в МЧС, а также была исключена из национальной команды. Ее муж, который тренировал Светлану и также подписал письмо, был предупрежден о непродлении контракта в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.





В 2019 году на чемпионате мира в Катаре Куделич бежала марафон 42 км 195 м в ужасных погодных условиях при 40 градусной жаре и 80 процентах влажности. Многие именитые спортсменки были вынуждены сойти с дистанции, однако Куделич преодолела всю дистанцию», – говорится в сообщении фонда.





«Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляла свою страну и не имела права выступить недостойно. Жертвуя своим здоровьем, я преодолела эти долгие 42 км. Я была счастлива, что сделала, что я выстояла и добежала! Поверьте, это было сложно. Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище ...» – сказала Светлана Куделич.





Светлана Куделич готова приложить все усилия, чтобы пробиться на свою третью Олимпиаду в Токио. Ее миссия – представлять свободную Беларусь, а также быть символом борьбы за свободу и гражданские права.





Поддержать Светлану Куделич можно перейдя по ссылке Facebook, а также другими доступными способами:





Через страницу Фонда: https://bssf-team.web.app/en





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