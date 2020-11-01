ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Битва за выживание: «Слуцк» обыграл «Энергетик-БГУ» и догнал «Городею»

01.11.2020 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

1 ноября в Молодечно был сыгран перенесенный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. «Энергетик-БГУ» проиграл «Слуцку» со счетом 0:2. Счет мог быть и больше, забей гости пенальти, пишет SPORT.TUT.BY

«Сахарные» из Слуцка ведут борьбу за выживание с другим «сахарным» клубом из Городеи, команды находятся в зоне стыковых матчей.


Сегодня «студенты» выглядели неубедительно. Фото: «Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» — ФК «Слуцк» — 0:2

Молодечно. 1 ноября. Городской стадион.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.

«Энергетик-БГУ»: Макавчик — Юдчиц, Шкурдюк, Мирошников (Свирепа, 55), Сокол, Мавату (Гирс, 65) — Башилов, Носко (к) — Иминов (Совпель, 46) — Умаров, Бакич.

ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Велько — Семенов (Рум, 90), Ращеня, Русак — Сасин, Козлов (Сердюк, 71), Сирима (Бала, 92+).

Голы: 0:1 — Сасин (58). 0:2 — Сасин (70).

Предупреждение: Иминов (25).

Нереализованный пенальти: Козлов (51, вратарь).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября в Молодечно был сыгран перенесенный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. «Энергетик-БГУ» проиграл «Слуцку» со счетом 0:2. Счет мог быть и больше,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовые гранаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика