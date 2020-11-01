Привет, 37-й. Задержания около Куропат с гранатами и марш, который не смог собраться в одну колонну: что происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске демонстранты планировали собрать около парка Челюскинцев и пойти одной колонной к Куропатам – месту массовых расстрелов и захоронений во времена сталинских репрессий.

Люди еще не успели собраться, как начался разгон. Около парка демонстрантов оттеснили с проезжей части, несколько человек задержали.

Хапун продолжился около метро «Московская». Из-за чего протестующие разбились на несколько колонн – часть людей повернула обратно в сторону центра, другие решили пойти через Волгоградскую в сторону Логойского тракта. Были люди, которые решили двигаться в сторону Национальной библиотеки. Когда часть людей дошла до улицы Калиновского, снова начался хапун.

Посмотрите, какими были задержания вначале марша. Кстати, представители ГУВД подтвердили, что при разгоне силовики делали несколько выстрелов в воздух.

После задержаний на Калиновского колонна снова разделилась. Часть людей успели дойти до Логойского тракта – те, кто не смог оперативно уйти, разделились еще на две колонны. Но также шли в сторону Логойки.

Тем временем около «Макдональдса» на Логойском тракте также начались задержания с применением спецсредств. Против демонстрантов использовали светошумовые гранаты.

К 16 часам часть людей таки дошла до Куропат. Через минут 20 туда подъехали силовики. Людей начали задерживать прямо в поле – в поле около места, где массово расстреливали неугодных советской власти людей.

Но несмотря на все попытки силовиков, часть демонстрантов к 17 часам дошла до мемориала.

К 17 часам в списке задержанных правозащитного центра «Весна» числится больше 55 фамилий.