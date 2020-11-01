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Нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат
Источник материала: Навiны
Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.
Часть участников марша не смогла дойти до урочища — они возвращаются на Логойский тракт со стороны улицы Мирошниченко, ТЦ «Экспобел» и BIGZZ.
По обеим сторонам улицы Карбышева по-прежнему стоит цепь силовиков, сообщает БелаПАН.
Возобновили работу закрытые ранее станции метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».
Они были закрыты в 12:40 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливались.
В 15:32 работа метро возобновилась в обычном режиме.
Фото Андрея Шавлюго
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Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.
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