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Нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат

01.11.2020 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.

Часть участников марша не смогла дойти до урочища — они возвращаются на Логойский тракт со стороны улицы Мирошниченко, ТЦ «Экспобел» и BIGZZ.

По обеим сторонам улицы Карбышева по-прежнему стоит цепь силовиков, сообщает БелаПАН.

Нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат

Нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат

Нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат

Возобновили работу закрытые ранее станции метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».

Они были закрыты в 12:40 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливались.

В 15:32 работа метро возобновилась в обычном режиме.

 

Фото Андрея Шавлюго

 
 
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Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.
 
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