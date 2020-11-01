Участников марша в Куропаты разгоняют на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко

Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты.





Солдаты внутренних войск разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко, где собралось несколько тысяч человек.

Очевидцы сообщают о задержаниях возле ТЦ «Экспобел» и BIGZZ. Ранее более двух десятков человек были задержаны на улице Гамарника.

На Логойском тракте, между «Макдональдсом» и паркингом, силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату, сообщает БелаПАН.