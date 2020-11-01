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Участников марша в Куропаты разгоняют на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко

01.11.2020 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты.

Участников марша в Куропаты разгоняют на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко

Солдаты внутренних войск разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко, где собралось несколько тысяч человек.

Очевидцы сообщают о задержаниях возле ТЦ «Экспобел» и BIGZZ. Ранее более двух десятков человек были задержаны на улице Гамарника.

На Логойском тракте, между «Макдональдсом» и паркингом, силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату, сообщает БелаПАН.

 

 
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Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты.
 
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