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Неизвестные снова обстреливали людей и машины из пейнтбольных ружей в Минске (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня во время воскресного марша снова были замечены неизвестные с пейнтбольными ружьями в руках. На одном из видео заметно, как человек в черном с ружьем для пейнтбола преследует человека, который в итоге укрывается в подъезде. Также читатели прислали нам фото, на которых следы от краски видны на автомобилях.
Такие фото прислали нам читатели. На них видны характерные разноцветные следы краски от пейнтбольных ружей на автомобилях во дворе одного из домов на улице Якуба Коласа. По словам очевидцев, отметины появились во время сегодняшней акции.
А это видео, которое также было сделано в одном из минских дворов во время сегодняшней акции протеста. На нем видно, как двое неизвестных преследуют человека. У одного в руках предмет, напоминающий пейнтбольное ружье. Слышны характерные щелчки, производимые этим ружьем. Человек в итоге скрывается в подъезде одного из домов.
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Сегодня во время воскресного марша снова были замечены неизвестные с пейнтбольными ружьями в руках. На одном из видео заметно, как человек в черном с ружьем для...
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