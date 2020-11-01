Неизвестные снова обстреливали людей и машины из пейнтбольных ружей в Минске (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня во время воскресного марша снова были замечены неизвестные с пейнтбольными ружьями в руках. На одном из видео заметно, как человек в черном с ружьем для пейнтбола преследует человека, который в итоге укрывается в подъезде. Также читатели прислали нам фото, на которых следы от краски видны на автомобилях.

Такие фото прислали нам читатели. На них видны характерные разноцветные следы краски от пейнтбольных ружей на автомобилях во дворе одного из домов на улице Якуба Коласа. По словам очевидцев, отметины появились во время сегодняшней акции.













А это видео, которое также было сделано в одном из минских дворов во время сегодняшней акции протеста. На нем видно, как двое неизвестных преследуют человека. У одного в руках предмет, напоминающий пейнтбольное ружье. Слышны характерные щелчки, производимые этим ружьем. Человек в итоге скрывается в подъезде одного из домов.

Похожий инцидент случился 26 октября. По словам очевидцев, неизвестные на сером авто расстреливали из пейнтбольных ружей людей, которые вышли в цепочки солидарности в микрорайонах Малиновка и Грушевка. Под обстрел краской попали не только участники цепочки солидарности, но и просто прохожие. Кто были эти люди, неизвестно. Минчане утверждают, что стрелявшие передвигались на сером Geely. Тогда мы обратились к силовикам за официальным комментарием, но до сих пор его не получили.

Если вы были очевидцем этих событий или в вас попали краской, пишите в чат-бот Onliner .