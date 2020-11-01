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«Есть контакт». Автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске проходил воскресный марш, во время которого протестующие пытались пройти к урочищу Куропаты. Во время акции на улице Славинского произошел инцидент: автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль. Происшествие попало на видео — смотрите, как это было.
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Сегодня в Минске проходил воскресный марш, во время которого протестующие пытались пройти к урочищу Куропаты. Во время акции на улице Славинского произошел...
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