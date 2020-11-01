«Есть контакт». Автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходил воскресный марш, во время которого протестующие пытались пройти к урочищу Куропаты. Во время акции на улице Славинского произошел инцидент: автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль. Происшествие попало на видео — смотрите, как это было.

Похожий инцидент случился на проспекте Независимости 26 октября. Участники ДТП двигались со стороны улицы Калиновского в направлении улицы Филимонова: МАЗ в крайней правой полосе, Mitsubishi во втором ряду справа. Водитель спецавтомобиля стал смещаться в полосу левее и «бортанул» Mitsubishi: видно, как обломалось боковое зеркало.