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«Есть контакт». Автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль

01.11.2020 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходил воскресный марш, во время которого протестующие пытались пройти к урочищу Куропаты. Во время акции на улице Славинского произошел инцидент: автозак выехал на встречную полосу и «притер» соседний автомобиль. Происшествие попало на видео — смотрите, как это было.

Похожий инцидент случился на проспекте Независимости 26 октября. Участники ДТП двигались со стороны улицы Калиновского в направлении улицы Филимонова: МАЗ в крайней правой полосе, Mitsubishi во втором ряду справа. Водитель спецавтомобиля стал смещаться в полосу левее и «бортанул» Mitsubishi: видно, как обломалось боковое зеркало.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходил воскресный марш, во время которого протестующие пытались пройти к урочищу Куропаты. Во время акции на улице Славинского произошел...
 
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