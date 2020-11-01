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В Беларуси задержаны более 120 человек
Источник материала: АФН
По данным правозащитников по состоянию на 18-00 1 ноября в Минске во время Марша на Куропаты задержаны не менее 120 человек. Именно столько фамилий значатся в списках волонтеров.
Силовики не стали делать скидку протестующим по случаю Дзедов и применили уже отработанную практику, дробя протестующих и не давая колонне собраться. Сообщалось о применении светошумовых граждан.
Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат.
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По данным правозащитников по состоянию на 18-00 1 ноября в Минске во время Марша на Куропаты задержаны не менее 120 человек. Именно столько фамилий значатся в списках...
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