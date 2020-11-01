|
Задержания анархистов: плюс Николай Дедок
Источник материала: Партизан
Задержан блогер и активист анархистского движения Николай Дедок. Последний раз на связь он выходил утром. Сейчас его имя появилось в списках задержанных на Окрестина.
Показательно, что сегодня утром Николай Дедок успел публично прокомментировать задержание своих единомышленников за поджоги зданий в Жлобине и Солигорске.
"Вчера стало известно, что ночью 29 октября на беларуско-украинской границе задержана группа анархистов: 4 человека, якобы с оружием. Подробности долго были туманны и противоречивы, и сейчас ситуация ясна только из сообщений мусоров и видеозаписей показаний самих анархистов. Что характерно, мусора не дают никакой информации родственником, зато охотно делятся материалами с анонимными помоечными телеграм-каналами.
Исходя из того, что видим сейчас (
Видео допроса Олиневича, судя по всему — с погранпункта. Дубовского — из КГБ. Сразу обращает на себя внимание, что парни (как минимум, двое), дают показания и рассказывают всё как было. Почему так? Похоже, это заранее оговорённая тактика. Все четверо - уже не мальчики (самый молодой - Резанович, ему 30, самый старший — Олиневич, ему 37) и прекрасно понимают ответственность за сделанное. Думаю, цель такой тактики, во-первых, избежать ненужных пыток при выбивании показаний, во-вторых — прямо заявить о себе обществу как об анархистах-партизанах и сторонниках прямого действия. Да и согласитесь, если тебя взяли в лесу с пистолетом и гранатой, при попытке нелегально перейти границу, довольно странно говорить, что ты ехал повидать маму и просто заблудился.
А может это провокаторы?
Всех четверых я знаю лично. Это достойные и убежденные парни, очень неглупые, определившиеся со своим путём в жизни. Трое из четверых ранее отсидели за участие в анархистском движении, Дубовский же 10 лет находился в розыске, избежав задержания ФСБшниками в Москве в ноябре 2010-го (привет всем, кто продолжает кукарекать о всесилии и всемогуществе спецслужб). Ни о каком провокаторстве или служении спецслужбам не может быть и речи. Это парни, которые твёрдо верят в иллегалистские способы борьбы с режимом. Вы можете соглашаться или не соглашаться с такой тактикой, но, пожалуй а, не стройте конспирологических версий о чьем-то "следе", "сценарии" или "провокаторах", которые нужны режиму чтобы что-то там оправдать, написал Николай Дедок.
По его мнению, абсолютнейшим лицемерием со стороны правоохранителей является то, что парням вешают статью "терроризм". Санкция статьи — вплоть до расстрела. "С точки зрения закона и права, то что делали анархисты, это порча имущества и саботаж, но никак не терроризм. Они никого не убили и даже не ранили", -- написал Дедок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан блогер и активист анархистского движения Николай Дедок. Последний раз на связь он выходил утром. Сейчас его имя появилось в списках задержанных на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)