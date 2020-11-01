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Не осталось сил, чтобы бояться. Силовик направил на парня ружье, тот поднял майку и сказал: «Стреляй»
Источник материала: Партизан
Сегодня, 1 ноября, во время разгона демонстрантов, которые шли в колонне по улице Калиновского, случилось то, о чем нужно знать.
Демонстранты не испугали силовиков в оливкой одежде, напротив. Когда человек в каске направил на одного из протестующих ружье, тот не убежал – он расстегнул куртку и сказал: «стреляй». Тут же в толпе послышался выстрел в воздух. Как думаете, что сделал парень? Он продолжил идти на силовика, который в итоге опустил оружие. Наше почтение.
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Не осталось сил, чтобы бояться. Силовик направил на парня ружье, тот поднял майку и сказал: «Стреляй»
Сегодня, 1 ноября, во время разгона демонстрантов, которые шли в колонне по улице Калиновского, случилось то, о чем нужно знать.
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