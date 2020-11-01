Десятки гродненцев задержали на марше в поддержку «Гродно Азот»









Hrodna.life Две сотни гродненцев собрались около 15.00 31 октября возле автовокзала в Гродно. Здесь было запланировано начало марша в поддержку «Гродно Азот». Люди стояли без символики и лозунгов. Приехал автобус с силовиками и автозак, пишет





До этого на автовокзале играли патриотические песни и стоял автозак. По-белорусски звучали обращения к гродненцам с призывами не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.





Когда люди около 15.40 выдвинулись группми маршем в сторону "Гродно Азот", начались задержания. Силовики приехали в двух военных автомобилях, автобусе. Приехал еще один автозак. Перекрыли проспект. Люди побежали по дворам, силовики шли за ними.





"Они дружной толпой ломились в подъезд, потом ушли. Рядом гуляла семья с ребенком, просто тихий осенний дворик, по которому бегает вооруженная толпа", - написали читатели Hrodna.life.





Спустя 15 минут силовики вернулись в спецтранспорт и уехали.



