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Десятки гродненцев задержали на марше в поддержку «Гродно Азот»

01.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько десятков человек силовики задержали 31 октября, как только начался марш в поддержку бастующих работников «Гродно Азот». Не меньше сотни силовиков на двух военных машинах и автобусе и два автозака приехали на 200 человек, которые собрались возле автовокзала. Также 31 октября прошел автопробег «За Беларусь».



Две сотни гродненцев собрались около 15.00 31 октября возле автовокзала в Гродно. Здесь было запланировано начало марша в поддержку «Гродно Азот». Люди стояли без символики и лозунгов. Приехал автобус с силовиками и автозак, пишет Hrodna.life

До этого на автовокзале играли патриотические песни и стоял автозак. По-белорусски звучали обращения к гродненцам с призывами не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Когда люди около 15.40 выдвинулись группми маршем в сторону "Гродно Азот", начались задержания. Силовики приехали в двух военных автомобилях, автобусе. Приехал еще один автозак. Перекрыли проспект. Люди побежали по дворам, силовики шли за ними.

"Они дружной толпой ломились в подъезд, потом ушли. Рядом гуляла семья с ребенком, просто тихий осенний дворик, по которому бегает вооруженная толпа", - написали читатели Hrodna.life.

Спустя 15 минут силовики вернулись в спецтранспорт и уехали.

- «Марш» был рассредоточен сотрудниками органов правопорядка, не успев начаться. Задержаны несколько десятков человек, в отношении них начат административный процесс. Стоит отметить, что среди участников «марша» не было ни одного бастующего сотрудника ОАО «Гродно Азот». Большинство участников несанкционированного мероприятия – приезжие. В том числе граждане, которые неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске и других городах Беларуси. Среди них и блогерша, которая специально приехала в Гродно из столицы на такси вести стрим с целью воздействия на людей, которые могли бы участвовать в «марше». Но одетой специально для картинки в разукрашенное бело-красно-белое платье гражданке не удалось достичь своей цели. Кстати, в Гродно блогерша приехала, оставив в столице двухлетнюю дочь и мужа, - прокомментировал представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко "Гродненской правде". 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Несколько десятков человек силовики задержали 31 октября, как только начался марш в поддержку бастующих работников «Гродно Азот». Не меньше сотни силовиков на двух...
 
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