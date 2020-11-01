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Более 70 человек задержано сегодня на протестных акциях, в том числе журналисты

01.11.2020 18:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники установили имена уже 71 задержанного сегодня в Минске и регионах.

Более 70 человек задержано сегодня на протестных акциях, в том числе журналисты

Среди них известный скульптор Геннадий Лойко, гражданин России Алексей Андреев, а также журналисты Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) (отпущен), Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — газета «Новы Час») и Дмитрий Солтан (телеканал «Белсат»).

По данным «Белсата», оператор Дмитрий Солтан находится в УВД Октябрьского района Минска. При задержании его избили, у оператора отобрали камеру и телефон, оформляется протокол об административном правонарушении.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники установили имена уже 71 задержанного сегодня в Минске и регионах.
 
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