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Командир экипажа рассказал о безопасности полетов и личных приметах – видео

01.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Макей не потомственный пилот, но тема авиации его семье была близка. Лучшая подруга его матери работала бортпроводником и вдохновила будущего летчика на поступление в училище.

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Еще в 16 лет Владимир сомневался, правильно ли выбирает профессию, тем более что учиться надо было вдали от дома. Но когда поступил в Ульяновское высшее авиационное училище – влюбился в небо, свой первый учебный полет Владимир Макей до сиз пор вспоминает с трепетом.

"Это была скорее экскурсия, где инструктор показывал, на что способен самолет, пролетал над окрестностями, но это меня так впечатлило, как ребенка. Мне кажется, что я едва не заплакал", – улыбается командир воздушного судна.

Сегодня он выполняет рейсы на пассажирском Embraer 195. И летает не только на работе, но и во сне.

"Раньше, когда был вторым пилотом, почему-то всегда снилось, что я сижу слева – командир, и вот сбылось. У меня около трех с половиной тысяч часов налета. По меркам авиационной отрасли это не большая цифра, потому что у нас в компании есть пилоты, пилоты-инструкторы, у которых более пятнадцати тысяч налета – это инструкторы и пилоты мирового уровня, на них мы ровняемся".

Рабочий день начинается за 2 часа до рейса: летчики прибывают в аэровокзальный комплекс, там проходит достаточно серьезная часть их работы, где они изучают всю метео- и аэронавигационную обстановку на предстоящий рейс. Погода – один из основных факторов, который влияет на безопасность полетов, поэтому пилоты посещают метеостанции, вместе с синоптиками изучают ее в аэропорту Минск-2 и принимают решение лететь или нет.

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Летчики регулярно проходят курсы повышения квалификации – английский язык, авиационная безопасность, аварийно-спасательная подготовка. Каждые полгода – экзамены на тренажере, который полностью имитирует реальный самолет (инструкторы вводят отказы каких-либо систем, создавая экстремальные ситуации, и проверяют способность летчиков с ними справиться).

Авиация – крайне суеверная отрасль, но Макей относится к приметам как к традициям, которые передаются из поколения в поколение.

"Мы в своем обиходе не используем слово "последний", у нас всегда "крайний". Крайний полет, крайний в очереди… Нельзя зашивать накануне рейса, если что-то оторвалось. Кто-то не фотографируется, я не выношу мусор накануне полета", – рассказывает пилот.

Бытует мнение, что во время полета все выполняет командир, а второй пилот его проверяет. Но это всего лишь миф, во время выполнения рейсов летчики чередуются, одни выполняет полет в одну сторону, второй – в другую.

"Если второй пилот летит в ту сторону, то я веду радиосвязь и определенный набор функций, который заложен и прописан у нас в документах. В авиации говорят, что все правила написаны кровью, поэтому инструкции для нас очень важны, и мы соблюдаем их порядок и правильность вплоть до того, как произносится каждая команда", – поясняет командир воздушного судна.

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Рацион питания у командира и второго пилота отличается от пассажирского, кроме того, летчики едят разные блюда – это одна из мер безопасности на случай отравления. А интервал между приемами пищи у командира и второго пилота 30 минут.

Владимир Макей признается, что с трепетом относится к традиции, когда пассажиры аплодируют после посадки, хоть в кабине пилотов достаточно шумно и они не всегда слышат, как им рукоплещут.

"Когда бортпроводники передают, что пассажиры хлопали или говорили, что была очень хорошая посадка, полет был замечательным, меня это "подогревает", ведь это оценка работы – это очень приятное завершение рабочего дня", – сказал пилот.

Свой профессиональный праздник, День гражданской авиации, Владимир Макей встретил на рабочем месте, за штурвалом. Он выполнил рейс по маршруту Минск – Рим – Минск.

Смотрите на видео Sputnik мифы и реальность жизни "за штурвалом".

 
Теги: Минск
 
 
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