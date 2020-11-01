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На выборах в Грузии победила партия теневого руководителя страны
Источник материала: Партизан
1 ноября в Грузии проходят акции протеста. Поводом для них стали результаты парламентских выборов. Оппозиция заявляет о фальсификациях.
Протесты в Тбилиси 1 ноября / Эхо Кавказа
Согласно экзит-пулам, правящая партия "Грузинская мечта" получила 41% голосов, но позже власти заявили о 48%. Это различие принципиально, потому что в первом случае партия не сможет сформировать правительство без коалиций, а с более высокими результатами она сможет быть монополистом и дальше, передает
— Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти «Грузинской мечтой», — заявил один из лидеров созданного Михаилом Саакашвили "Единого национального движения" Ника Мелиа.
Днем 1 ноября митингующие начали собираться в Тбилиси и некоторых других городах Грузии. Они призывают к новым выборам.
Так, днем перекрыт проспект Руставели — главная улица Тбилиси. Возле здания парламента собралось много людей. Присутствуют лидеры практически всех оппозиционных партий, а бывший президент Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено уголовное дело, уже заявил о готовности вернуться в страну.
— С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов, — заявила на митинге оппозиционер Саламе Самадашвили.
Полиция пока не вмешивалась, акция протеста носит мирный характер.
Президент Грузии Саламе Зурабишвили ранее назвал выборы "мирными, справедливыми, безопасными и демократическими". О протестах она пока не говорила.
"Грузинская мечта" была создана в 2012 году олигархом Бидзином Иванишвили, которого называют теневым лидером страны. При этом она получила большинство мест в парламенте. Правящая партия объединяет правительство, которое по сути является основным органом власти.
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1 ноября в Грузии проходят акции протеста. Поводом для них стали результаты парламентских выборов. Оппозиция заявляет о фальсификациях.
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