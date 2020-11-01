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Участники Марша против террора проводят акцию в Куропатах
Источник материала: Навiны
Участники столичного Марша против террора, которым удалось пробиться через кордоны силовиков, проводят акцию в урочище Куропаты — конечной точке маршрута.
Они выстроились с флагами вдоль главной тропы, периодически скандируют лозунги, зажигают свечи.
Демонстранты, оставшиеся на Логойском тракте, постепенно разошлись.
Правозащитникам известны имена почти 100 задержанных в Минске и регионах.
Фото TUT.by
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Участники столичного Марша против террора, которым удалось пробиться через кордоны силовиков, проводят акцию в урочище Куропаты — конечной точке маршрута. Они...
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