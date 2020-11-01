Фотофакт: серьезная авария на перекрестке Машерова и Богдановича

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Минске случилась серьезная авария на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича. В редакции есть фотографии происшествия: на тот момент возле машины, попавшей в ДТП, уже была скорая, также к месту аварии подъезжали сотрудники ГАИ. На фото видно, что автомобиль серьезно поврежден. Вот как это выглядело.























