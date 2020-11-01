Медиация по-римски: понтифик снова призвал к миру в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди из окна Апостольского дворца в очередной раз напомнил сторонам нагорно-карабахского конфликта о необходимости примирения, сообщает пресс-служба Святого Престола.

"Хочу вновь обратиться с призывом к ответственным представителям конфликтующих сторон, чтобы они как можно скорее вмешались, дабы остановить пролитие крови невинных людей", - заявил папа Франциск.

Глава католической церкви считает, что территориальные противоречия нельзя разрешить посредством насилия и призывает к "искреннему диалогу с помощью международного сообщества".

"Не будем забывать о том, что происходит в Нагорном Карабахе, где вооруженные столкновения следуют за хрупкими перемириями с трагическим увеличением числа жертв, разрушением домов, инфраструктуры и мест отправления культа, при все большем вовлечении гражданского населения. Это трагично", - обратил внимание Папа Римский.

Понтифик выказал свою сопричастность страждущим и призвал "просить заступничества святых для достижения стабильного мира в регионе".

Напомним, что впервые Папа Франциск призвал конфликтующие стороны к переговорам еще 27 сентября, когда начались бои на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Активную поддержку Баку оказывает Турция. Наряду с понтификом лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры.

9 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Встреча с участием главы МИД России Сергея Лаврова, длившаяся более 10 часов, завершилась договоренностью о прекращении огня с полудня 10 октября, которая была нарушена в тот же день. 18 октября была предпринята вторая попытка прийти к перемирию. Однако боевые столкновения за спорную территорию все также продолжаются.

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