Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Современное искусство будет через сто лет так же востребовано, как сейчас Пикассо и Айвазовский? В кризис стали больше продавать, или все не так очевидно? Почему люди покупают антиквариат и предметы искусства? Инвестиции? Коллекционный интерес? Или это желание украсить свою жизнь прекрасными вещами и пользоваться ими в быту?

Что будет, если ставить антикварную посуду в посудомоечную машину или микроволновку, рассказывает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Михаил Суслов. А спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

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