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"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

01.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Разбогатеть на бабушкиной вазе

Современное искусство будет через сто лет так же востребовано, как сейчас Пикассо и Айвазовский? В кризис стали больше продавать, или все не так очевидно? Почему люди покупают антиквариат и предметы искусства? Инвестиции? Коллекционный интерес? Или это желание украсить свою жизнь прекрасными вещами и пользоваться ими в быту?

Что будет, если ставить антикварную посуду в посудомоечную машину или микроволновку, рассказывает вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, вице-президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Михаил Суслов. А спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

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Антиквариат – это любые старые вещи? Почему одни ничего не стоят, а другие продаются на аукционах за десятки тысяч долларов? Как понять: оставшаяся от бабушки горка...
 
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