В Минске прошел Марш против террора

Источник материала: Ежедневник

фото Радио Свобода

Новое протестное воскресенье было, пожалуй, не столь зрелищным, чем обычно, но запомнилось постоянным прессингом силовиков.

На протяжении всего движения по маршруту колонны демонстрантов пытались разогнать силовики. Основным местом сбора Марша против террора стал проспект Независимости. И именно там начались задержания. Далее задержания продолжались на Мирошниченко, Логойском тракте и на подступах к Куропатам.

Количество задержанных исчисляется сотнями. По предварительным данным, в милиции оказались также 5 журналистов.

Силовики применяли светошумовые гранаты и стреляли, судя по всему, резиновыми пулями из ружей. Нескольким тысячам протестующих, несмотря на активное противодействие, все же удалось дойти до урочища Куропаты. Там состоялась церемония поминовения погибших от рук палачей из НКВД.

Марш против террора – первая массовая акция протеста на счету нового министра внутренних дел Ивана Курбакова и начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба.















