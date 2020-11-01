Минское «Динамо» проиграло в гостях «Локомотиву»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в матче Континентальной хоккейной лиги — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Счет в матче был открыт только на 28-й минуте, когда отличился Максим Осипов. В начале третьего периода Магнус Пяярви-Свенссон удвоил преимущество хозяев, на что динамовцы ответили голом Брэндона Козуна. Но сравнять счет минчане не смогли. Более того, Николай Коваленко и Денис Алексеев сделали счет более крупным — 4:1.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Колосов), Колячонок — Менелл, Спунер — Клинкхаммер — Козун; Знахаренко — Еременко, Принс — Шарангович — Лодня; Шинкевич — Соловьев, Горбунов — Усов — Демков; Сушко — Паре — Буйницкий; Дерябин, Литвинов.

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