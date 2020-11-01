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Правозащитники сообщают о почти 150 задержанных в ходе протестов

01.11.2020 20:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

По данным правозащитного центра "Весна", сейчас известны имена 144 задержанных в ходе протестов, прошедших 1 ноября в Беларуси. Однако, очевидно, что список будет расти.

В ходе проходившего в Минске Марша против террора, на протяжении всего движения по маршруту колонны демонстрантов пытались разогнать силовики. Это сопровождалось массовыми задержаниями. 

В результате, по данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 19.30 были известны имена 149 задержанных. Подавляющее большинство их - из Минска

Единичные задержания отмечены в Гродно, Могилеве. Осиповичах и агрогородке Жодишки Сморгонского района. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данным правозащитного центра "Весна", сейчас известны имена 144 задержанных в ходе протестов, прошедших 1 ноября в Беларуси. Однако, очевидно, что список будет...
 
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