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Правозащитники сообщают о почти 150 задержанных в ходе протестов
01.11.2020 20:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
По данным правозащитного центра "Весна", сейчас известны имена 144 задержанных в ходе протестов, прошедших 1 ноября в Беларуси. Однако, очевидно, что список будет расти.В ходе проходившего в Минске Марша против террора, на протяжении всего движения по маршруту колонны демонстрантов пытались разогнать силовики. Это сопровождалось массовыми задержаниями.
В результате, по данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 19.30 были известны имена 149 задержанных. Подавляющее большинство их - из Минска.
Единичные задержания отмечены в Гродно, Могилеве. Осиповичах и агрогородке Жодишки Сморгонского района.
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По данным правозащитного центра "Весна", сейчас известны имена 144 задержанных в ходе протестов, прошедших 1 ноября в Беларуси. Однако, очевидно, что список будет...
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