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ГУВД Мингорисполкома: Милиция использовала нелетальное оружие

01.11.2020 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Для пресечения выхода на МКАД и на проспекте Независимости было использовано нелетальное оружие для выстрелов в воздух", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.


Фото Reuters

В воскресенье 1 ноября в белорусской столице протестующие намеревались пройти от станции метро Парк Челюскинцев до урочища Куропаты. "Передвигаясь по проспекту Независимости, они игнорировали правила дорожного движения и предупреждения сотрудников милиции, и неоднократно выходили на проезжую часть, мешая тем самым движению проезжающих автомобилей, блокируя дорогу, ставя под угрозу свое здоровье и сотрудников, обеспечивающих безопасность", - рассказали в пресс-службе ГУВД.

На самом деле это объяснение только поптка придать цивилизованности тому беспределу, который творился сегодня. Протестующие не угрожали ни мирным жителям, ни государственным зданиям, ни резиденции Лукашенко. Милиция целенаправленно нападала на них, не позволяя людям собраться. На поле возле Куропат была просто устроена позорная охота на людей. Новоназначенный министр явно решил выслужиться. 

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются почти три месяца. 
 
 
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"Для пресечения выхода на МКАД и на проспекте Независимости было использовано нелетальное оружие для выстрелов в воздух", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в...
 
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