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В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

01.11.2020 20:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уже 85 дней в Беларуси продолжаются мирные народные протесты против режима Лукашенко. Двенадцатое воскресенье подряд белорусы выходят на массовые шествия.

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

1 ноября воскресное шествие совпало с Дзядами — традиционной акцией на день поминовения предков. Каждый год уже более тридцати лет белорусы на Дзяды ходят в Куропаты — урочище под Минском, где расстреливались и захоранивались жертвы сталинский репрессий.

Поэтому сегодняшнее мероприятия получило название Марш против террора.

Сбор участников был назначен в привычном для акции на Дзяды месте — у Минского часового завода возле парка Челюскинцев, где в конце 1930-х также расстреливали «врагов народа».

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

С самого начала силовики препятствовали мирному характеру акции. Не давали участникам шествия собраться — несколько групп шли к месту сбора из разных частей города; перекрывали дороги; проводили точечные задержания.

В мирных белорусов вновь бросали светошумовые гранаты, силовики неоднократно стреляли в воздух, также в соцсетях есть свидетельства того, что в участников марша стреляли резиновыми пулями.

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора

На пике число участников шествия превышало десять тысяч человек, однако уже на самом подходе к Куропатам, в районе торгового центра «Экспобел», силовики блокировали дороги и начали разгонять и задерживать демонстрантов.

В результате до самого урочища добралось лишь менее половины участников марша.

По данным правозащитников на 19:45, 1 ноября в Минске и других городах было задержано не менее 160 человек.

 

 

Фото Виолетты Савчиц и Андрея Шавлюго

 
Теги: Минск
 
 
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Уже 85 дней в Беларуси продолжаются мирные народные протесты против режима Лукашенко. Двенадцатое воскресенье подряд белорусы выходят на массовые шествия.
 
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