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В Куропатах опять стреляли. Как прошел Марш против террора
Источник материала: Навiны
Уже 85 дней в Беларуси продолжаются мирные народные протесты против режима Лукашенко. Двенадцатое воскресенье подряд белорусы выходят на массовые шествия.
1 ноября воскресное шествие совпало с Дзядами — традиционной акцией на день поминовения предков. Каждый год уже более тридцати лет белорусы на Дзяды ходят в Куропаты — урочище под Минском, где расстреливались и захоранивались жертвы сталинский репрессий.
Поэтому сегодняшнее мероприятия получило название Марш против террора.
Сбор участников был назначен в привычном для акции на Дзяды месте — у Минского часового завода
С самого начала силовики препятствовали мирному характеру акции. Не давали участникам шествия собраться —
В мирных белорусов вновь бросали светошумовые гранаты, силовики неоднократно стреляли в воздух, также в соцсетях есть свидетельства того, что в участников марша стреляли резиновыми пулями.
На пике число участников шествия превышало десять тысяч человек, однако уже на самом подходе к Куропатам, в районе торгового центра «Экспобел», силовики блокировали дороги и начали
В результате
По
Фото Виолетты Савчиц и Андрея Шавлюго
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Уже 85 дней в Беларуси продолжаются мирные народные протесты против режима Лукашенко. Двенадцатое воскресенье подряд белорусы выходят на массовые шествия.
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