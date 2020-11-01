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Украина просит Тихановскую четко ответить на вопрос: "Чей Крым?"

01.11.2020 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина готова вести диалог с оппозицией Беларуси, когда у нее появится четкая позиция по аннексии Крыма и действиям России на Донбассе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.




"Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но должна понимать, какой политики будут придерживаться оппозиционеры в случае прихода к власти.

"После этого я буду готов встречаться. Пока то, что они артикулируют, оно такое - ни о чем", - заявил министр.

В июле Светлана Тихановская со второй попытки ответила, чей Крым: "юридически украинский, фактически - российский". Ранее она назвала это вопрос "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это", напоминают украинские СМИ.
 
 
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Украина готова вести диалог с оппозицией Беларуси, когда у нее появится четкая позиция по аннексии Крыма и действиям России на Донбассе, заявил министр...
 
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