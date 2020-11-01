











"Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма", - заявил Кулеба.





Он подчеркнул, что Украина не хочет и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но должна понимать, какой политики будут придерживаться оппозиционеры в случае прихода к власти.





"После этого я буду готов встречаться. Пока то, что они артикулируют, оно такое - ни о чем", - заявил министр.





В июле Светлана Тихановская со второй попытки ответила, чей Крым: "юридически украинский, фактически - российский". Ранее она назвала это вопрос "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это", напоминают украинские СМИ.