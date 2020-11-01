Воскресенский обиделся, что его гарантиям не поверили









"Тем не менее, посыл о недостаточной весомости предлагаемых гарантий свидетельствует о латентном желании вернуться в страну, но при этом поторговаться за более комфортные условия обеспечения такого возвращения. Членам КС нужно набраться политического мужества, ответственности за сторонников перемен и включиться в национальный диалог как можно скорее", - заявил Воскресенский.





По его мнению, вопрос о личных гарантиях безопасности не должен выпячиваться и заменять стратегический вопрос демократизации конституционного законодательства и иных отраслей права.





Напомним, в минувшую среду политолог в эфире телеканала ОНТ призвал членов Координационного совета вернуться в Беларусь и заявил, что лично гарантирует их безопасность. По его словам, это нужно сделать, чтобы "не подставлять людей под палки, под резиновые пули, под протоколы".





Призыв Воскресенского больше похож на заманивание в ловушку. Потому что гарантии этого недавнего узника СИЗО КГБ не стоят абсолютно ничего. Белорусская власть не сделала ничего, чтобы члены президиума Координационного совета могли вернуться в Беларусь. Максим Знак и Мария Колесникова остаются в СИЗО, Лилия Власова хотя и вышла из СИЗО, но дело против нее не закрыто, розыск Светланы Тихановской никто не прекращал, возбужденное уголовное дело не прекращено. И у Воскресенского хватает наглости призывать к возвращению в страну и участию в диалоге.?!Где будет этот диалог? В СИЗО с надзирателями?