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"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси

01.11.2020 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей".




Фотографиями "задержания протестующих" поделился Телеграм-канал "Усы Лукашенко". 

"Посмотрите в какие игры играют беларусские дети этой осенью", - говорится в подписи к фотографиям. 



 
В комментариях к записи люди пишут, как сами имели возможность наблюдать за играми детей. 

"Да я сама слышала. Дети играли и мальчик спрашивает другого: а ты ОМОН или люди? Какой кошмар"

"Я лично видел такие игры в трех разных дворах. Выбирают "мирных", "ОМОН". В процессе "игры" крик - "У нас ТРУП!" (дети лежат на земле). Перевязывают "раненых", относят "своих".

"Это конечно жесть. Очень печально, что дети растут сейчас в этом!"

Другие же вспомнили, как сами в детстве играли в "подпольщиков и гестаповцев". 

"История повторяется", - отметили комментаторы. В Советском Союзе после войны дети долго играли в "наших" и "фашистов".
 
 
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В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей".
 
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