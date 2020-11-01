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"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
Источник материала: Партизан
В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей".
Фотографиями "задержания протестующих" поделился Телеграм-канал "Усы Лукашенко".
"Посмотрите в какие игры играют беларусские дети этой осенью", - говорится в подписи к фотографиям.
В комментариях к записи люди пишут, как сами имели возможность наблюдать за играми детей.
"Да я сама слышала. Дети играли и мальчик спрашивает другого: а ты ОМОН или люди? Какой кошмар"
"Я лично видел такие игры в трех разных дворах. Выбирают "мирных", "ОМОН". В процессе "игры" крик - "У нас ТРУП!" (дети лежат на земле). Перевязывают "раненых", относят "своих".
"Это конечно жесть. Очень печально, что дети растут сейчас в этом!"
Другие же вспомнили, как сами в детстве играли в "подпольщиков и гестаповцев".
"История повторяется", - отметили комментаторы. В Советском Союзе после войны дети долго играли в "наших" и "фашистов".
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В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей".
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