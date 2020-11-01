Дикая охота в Куропатах. Режим Лукашенко недалеко ушел от сталинизма

Сегодня было обычное минское воскресенье: снова звучали выстрелы (слава богу, только в воздух), взрывы (судя по всему, светошумовых гранат). Силовики на фирменных синих бусиках гонялись за людьми прямо по полю у Куропат. Этакая дикая охота в духе голливудских хорроров.





Сегодняшняя жесть «блюстителей» выглядела особенно нелепо. Ладно уж, когда перекрывают центр, где много всяких административных зданий. Или подступы к Дворцу независимости — властной цитадели Александра Лукашенко.

Но 1 ноября марш мирных граждан был изначально нацелен в противоположную сторону, на Куропаты — место за Минской кольцевой, где в 1937-м палачи НКВД стреляли в затылок «врагам народа». Манифестанты шли почтить память жертв сталинизма.

Оказывается, и это нельзя. Больших белорусских начальников априори колбасит от любой несанкционированной уличной активности. Тем более сейчас, когда страну охватил острейший политический кризис . Потому — классика жанра: тащить и не пущать.

Отметим, что, несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возложили цветы к крестам, зажгли свечи.

Месть плохим соседям?

Также с 1 ноября белорусские власти закрыли границу на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины. Исключение сделано для дипломатов, дальнобойщиков и еще некоторых узких категорий, а также для прибывающих через национальный аэропорт «Минск». Как иронизируют в соцсетях — репетиция железного занавеса.

Официально эта пограничная жесть объясняется ковидом. Да, но границу с Россией, где тоже бушует «корона», не закрыли. Под ограничение попали только соседи, входящие в ЕС и НАТО, плюс глядящая в ту же степь Украина. И вообще раньше Лукашенко как раз-таки жестко критиковал политику закрытия границ из-за ковида (по весне досталось и Москве), считая ее неэффективной.

В конце концов, о второй волне эпидемии белорусские власти узнали не вдруг. А границу закрыли внезапно, «без объявления войны», де-факто уже 29 октября. Причем какое-то время не впускали назад в страну даже самих белорусов. Погранцы поначалу сами выглядели слегка оторопевшими, толком ничего не могли объяснить — похоже, и для них это решение архистратига было как снег на голову.

Так что оно сильно попахивает политикой. Если еще откровеннее — местью плохим соседям, которые ввели санкции и вообще, по версии официального Минска, точат зубы на синеокую республику, раздувают в ней пожар внутриполитического конфликта. Хотя, конечно, такая месть отдает принципом «назло маме уши отморожу». Страдают ведь экономические и прочие интересы самой Беларуси, ее граждан.

Граница на замке. Лучшее средство от перхоти — гильотина

Вместе с тем решение закрыть границу с точки зрения властей логично назревало. 26 октября Госпогранкомитет рапортовал, что только за неделю в страну не пустили 595 иностранцев. Было заявлено: «Абсолютное большинство из них — это крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».

Через пару дней тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев заявил уже о тысяче тормознутых на границе «иностранных инструкторов», которые-де пытались проникнуть в Беларусь для координации протестов. Также прозвучало, что это были «крепкие молодые люди», которые пытались въехать в основном из Украины, Польши и Литвы.

Как видим, уже и хорошее телосложение может стать причиной получить от ворот поворот. И потом, очень странно, что злоумышленники ни мычали ни телились насчет целей прибытия. У настоящих агентов легенда должна от зубов отскакивать.

Похоже, белорусские власти, впав в конспирологию , раздувая мифологию осажденной крепости, психоз поиска врагов, в итоге оказались в плену собственной болезненной подозрительности. И решили, что лучшее средство от перхоти — гильотина, в данном случае — граница на замке.

Само это выражение, кстати — из времен советского тоталитаризма. Показательно, что фильм с таким названием был создан в СССР в 1937 году.

Тогда советские «органы» массово клеили бедолагам, попавшим в мясорубку большого террора, ярлыки польских и прочих шпионов. И везли на расстрел в Куропаты.

Сегодня несогласных с политическим и правовым беспределом в Беларуси по аналогичной методе объявляют марионетками коварного Запада. Но прогресс налицо — почти никого не убили, стреляют в основном «гуманными» резиновыми пулями, а так больше угощают дубиналом. И везут не к расстрельным ямам, а на Окрестина.

Впрочем, оттого, что судят не тройки, а формально обычные гражданские суды, суть не меняется: это насмешка над правосудием, все заранее предрешено, пощады «врагам» нет.

Военно-полицейский режим крепчает

Лукашенко не раз вступался за Сталина. Власти преследовали защитников народного мемориала в Куропатах, весной прошлого года потрясли общество диким выкорчевыванием поставленных ими в этом скорбном месте крестов. Нет официальных свидетельств, что Лукашенко за 26 лет правления хоть раз отдал дань памяти жертвам сталинизма в Куропатах.

Попытки же оправдать сталинизм идут от того, что нынешний белорусский режим ощущает духовное родство с той системой. Он также проникнут вождизмом, нетерпим к инакомыслию, убивает политическую конкуренцию и стремится подавить всех несогласных с генеральной линией.

Другое дело, что в ХХІ столетии в центре Европы не развернешься так, как мог в свое время Виссарионыч. Лукашенко не раз повторял, что у него нет ресурса для диктатуры. Заметьте: речь не о том, что быть диктатором в принципе не комильфо, что этому мешают какие-то моральные тормоза, а просто — нет ресурса.

Действительно, в Беларуси с ее не особо могучей экономикой и большой зависимостью от внешнего мира, который со времен Виссарионыча проникся гнилым гуманизмом, классический тоталитаризм установить трудно. Но видит бог, здешние власти стараются. И уж по крайней мере на пути строительства военно-полицейского режима за последние месяцы существенно продвинулись. Что подтверждается и сегодняшней дикой охотой на мирных граждан, шедших поклониться жертвам террора в Куропаты.