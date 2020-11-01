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Дикая охота в Куропатах. Режим Лукашенко недалеко ушел от сталинизма
Источник материала: Навiны
Сегодня было обычное минское воскресенье: снова звучали выстрелы (слава богу, только в воздух), взрывы (судя по всему, светошумовых гранат). Силовики на фирменных синих бусиках гонялись за людьми прямо по полю у Куропат. Этакая дикая охота в духе голливудских хорроров.
Сегодняшняя жесть «блюстителей» выглядела особенно нелепо. Ладно уж, когда перекрывают центр, где много всяких административных зданий. Или подступы к Дворцу независимости — властной цитадели Александра Лукашенко.
Но 1 ноября марш мирных граждан был изначально нацелен в противоположную сторону, на Куропаты — место за Минской кольцевой, где в 1937-м палачи НКВД стреляли в затылок «врагам народа». Манифестанты шли почтить память жертв сталинизма.
Оказывается, и это нельзя. Больших белорусских начальников априори колбасит от любой несанкционированной уличной активности. Тем более сейчас, когда страну охватил острейший
Отметим, что, несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов
Месть плохим соседям?
Также с 1 ноября белорусские власти
Официально эта пограничная жесть объясняется ковидом. Да, но границу с Россией, где тоже бушует «корона», не закрыли. Под ограничение попали только соседи, входящие в ЕС и НАТО, плюс глядящая в ту же степь Украина. И вообще раньше Лукашенко как раз-таки жестко критиковал политику закрытия границ из-за ковида (по весне досталось и Москве), считая ее неэффективной.
В конце концов, о второй волне эпидемии белорусские власти узнали не вдруг. А границу закрыли внезапно, «без объявления войны», де-факто уже 29 октября. Причем какое-то время не впускали назад в страну даже самих белорусов. Погранцы поначалу сами выглядели слегка оторопевшими, толком ничего не могли объяснить — похоже, и для них это решение архистратига было как снег на голову.
Так что оно сильно попахивает политикой. Если еще откровеннее — местью плохим соседям, которые
Граница на замке. Лучшее средство от перхоти — гильотина
Вместе с тем решение закрыть границу с точки зрения властей логично назревало. 26 октября Госпогранкомитет рапортовал, что только за неделю в страну не пустили 595 иностранцев. Было заявлено: «Абсолютное большинство из них — это крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».
Через пару дней тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев заявил уже о
Как видим, уже и хорошее телосложение может стать причиной получить от ворот поворот. И потом, очень странно, что злоумышленники ни мычали ни телились насчет целей прибытия. У настоящих агентов легенда должна от зубов отскакивать.
Похоже, белорусские власти, впав в
Само это выражение, кстати — из времен советского тоталитаризма. Показательно, что фильм с таким названием был создан в СССР в 1937 году.
Тогда советские «органы» массово клеили бедолагам, попавшим в мясорубку большого террора, ярлыки польских и прочих шпионов. И везли на расстрел в Куропаты.
Сегодня несогласных с политическим и правовым беспределом в Беларуси по аналогичной методе объявляют марионетками коварного Запада. Но прогресс налицо — почти никого не убили, стреляют в основном «гуманными» резиновыми пулями, а так больше угощают дубиналом. И везут не к расстрельным ямам, а на Окрестина.
Впрочем, оттого, что судят не тройки, а формально обычные гражданские суды, суть не меняется: это насмешка над правосудием, все заранее предрешено, пощады «врагам» нет.
Военно-полицейский режим крепчает
Лукашенко не раз вступался за Сталина. Власти преследовали защитников народного мемориала в Куропатах, весной прошлого года потрясли общество диким
Попытки же оправдать сталинизм идут от того, что нынешний белорусский режим ощущает духовное родство с той системой. Он также проникнут вождизмом, нетерпим к инакомыслию, убивает политическую конкуренцию и стремится подавить всех несогласных с генеральной линией.
Другое дело, что в ХХІ столетии в центре Европы не развернешься так, как мог в свое время Виссарионыч. Лукашенко не раз повторял, что у него нет ресурса для диктатуры. Заметьте: речь не о том, что быть диктатором в принципе не комильфо, что этому мешают какие-то моральные тормоза, а просто — нет ресурса.
Действительно, в Беларуси с ее не особо могучей экономикой и большой зависимостью от внешнего мира, который со времен Виссарионыча проникся гнилым гуманизмом, классический тоталитаризм установить трудно. Но видит бог, здешние власти стараются. И уж по крайней мере на пути строительства
Зашкаливающие репрессии последних месяцев, пытки в застенках,
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Нынешний белорусский режим также нетерпим к инакомыслию, стремится подавить всех несогласных с генеральной линией.
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