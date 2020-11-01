Видеофакт: В Минске одна чудачка решила поддержать силовиков. Погнали по-хамски

Источник материала: Партизан

Видео было снято на улице Славинского, возле дома № 45, где расположен магазин «Санта». Женщина в возрасте хлопала колонне проезжающих силовиков со словами поддержки. На пешеходном переходе ей по громкой связи из автомобиля ГАИ сказали: «Давай иди быстрее! Это не цирк, чтобы хлопать!».