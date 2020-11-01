ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: В Минске одна чудачка решила поддержать силовиков. Погнали по-хамски

01.11.2020 21:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Видео было снято на улице Славинского, возле дома № 45, где расположен магазин «Санта». Женщина в возрасте хлопала колонне проезжающих силовиков со словами поддержки. На пешеходном переходе ей по громкой связи из автомобиля ГАИ сказали: «Давай иди быстрее! Это не цирк, чтобы хлопать!».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео было снято на улице Славинского, возле дома № 45, где расположен магазин «Санта». Женщина в возрасте хлопала колонне проезжающих силовиков со словами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина просит Тихановскую четко ответить на вопрос: "Чей Крым?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика