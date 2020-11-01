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Видеофакт: В Минске одна чудачка решила поддержать силовиков. Погнали по-хамски
Источник материала: Партизан
Видео было снято на улице Славинского, возле дома № 45, где расположен магазин «Санта». Женщина в возрасте хлопала колонне проезжающих силовиков со словами поддержки. На пешеходном переходе ей по громкой связи из автомобиля ГАИ сказали: «Давай иди быстрее! Это не цирк, чтобы хлопать!».
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Видео было снято на улице Славинского, возле дома № 45, где расположен магазин «Санта». Женщина в возрасте хлопала колонне проезжающих силовиков со словами...
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