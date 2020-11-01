Средние зарплаты бюджетников падают третий месяц подряд. Сколько сейчас вакансий для врачей и учителей

Источник материала: Tut.by

У бюджетников третий месяц подряд сокращаются средние заработки. При этом в сентябре падение было менее существенным, чем в августе и июле, — 2,3 рубля (до 985,4 рубля до уплаты налогов), следует из данных Белстата. За предыдущие два месяца этот показатель снизился на 83,2 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Уточним, что данные о средней зарплате публикуются Белстатом до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Средняя зарплата бюджетников за вычетом налогов в сентябре составляла около 847 рублей.

И если средняя номинальная зарплата сократилась в сентябре по сравнению с августом на 0,2%, то реальная (она рассчитываются с поправкой на инфляцию) упала заметнее — на 1,1%.

В здравоохранении в сентябре средняя зарплата составила 1 104,5 рубля (на 11,2 рубля меньше, чем в августе), а в образовании — 851,5 рубля (на 14,1 рубля больше, чем месяцев ранее).

А на какие зарплаты сейчас ищут медиков и учителей

В общереспубликанском банке вакансий для врачей сейчас значится 4164 вакансии , из которых 2985 — с зарплатой до 800 рублей. При этом по 706 вакансиям обещанная зарплата выше 1000 рублей. Такую зарплату готовы платить травматологу-ортопеду в 16-ой городской клинической поликлинике.

Как правило, наниматели указывают зарплаты до вычета налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Для медсестер — 2816 предложений от нанимателей, из которых 2441 — с зарплатой до 700 рублей. Зарплату от 1000 рублей обещают по 131 вакансиям.

Для учителей — 202 ваканси и , из которых 166 — с зарплатой до 700 рублей.