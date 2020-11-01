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Средние зарплаты бюджетников падают третий месяц подряд. Сколько сейчас вакансий для врачей и учителей
Источник материала: Tut.by
У бюджетников третий месяц подряд сокращаются средние заработки. При этом в сентябре падение было менее существенным, чем в августе и июле, — 2,3 рубля (до 985,4 рубля до уплаты налогов), следует из данных Белстата. За предыдущие
Уточним, что данные о средней зарплате публикуются Белстатом до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Средняя зарплата бюджетников за вычетом налогов в сентябре составляла около 847 рублей.
И если средняя номинальная зарплата сократилась в сентябре по сравнению с августом на 0,2%, то реальная (она рассчитываются с поправкой на инфляцию) упала заметнее — на 1,1%.
В здравоохранении в сентябре средняя зарплата составила 1 104,5 рубля (на 11,2 рубля меньше, чем в августе), а в образовании — 851,5 рубля (на 14,1 рубля больше, чем месяцев ранее).
А на какие зарплаты сейчас ищут медиков и учителей
В общереспубликанском банке вакансий для врачей сейчас значится
Как правило, наниматели указывают зарплаты до вычета налогов, то есть на руки выйдет меньше.
Для медсестер — 2816
Для учителей — 202
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Средние зарплаты бюджетников падают третий месяц подряд. Сколько сейчас вакансий для врачей и учителей
При этом в сентябре падение было менее существенным, чем в августе и июле, - на 2,3 рубля.
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