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Страшное ДТП под Дзержинском. Автомобиль влетел в отбойник на М1

02.11.2020 06:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель прислал в редакцию Onliner видео последствий страшного ДТП под Дзержинском. Судя по всему, автомобиль влетел в отбойник на трассе М1, сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и гаишники. По словам очевидца, сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из салона автомобиля.

«Страшная авария на трассе М1 в направлении Минска, рядом с Дзержинском, автомобиль врезался в отбойник. Похоже, что его вытолкнули из крайней левой или не справился с управлением. МЧС работает, разрезает машину, наверное, достают пострадавшего. Второй лежит на асфальте на носилках, вроде живой», — пишет очевидец происшествия. По его словам, видео сделано в 21:49.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатель прислал в редакцию Onliner видео последствий страшного ДТП под Дзержинском. Судя по всему, автомобиль влетел в отбойник на трассе М1, сейчас на месте...
 
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