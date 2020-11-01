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Главный инженер БелАЭС: Чернобыль в Беларуси невозможен

02.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Энергоблоки БелАЭС безопасны за счет правильно выбранного проекта, рассказал в эфире СТВ главный инженер РУП "Белорусская атомная электростанция" Анатолий Бондарь.

"Очень правильно рассчитана активная зона со всеми коэффициентами реактивности. Такие эффекты реактивности, как паровой эффект, температурный, мощностной отрицательные. Что это значит? При наборе мощности он не в разгон идет, а наоборот – снижает мощность", - пояснил Бондарь.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Главный инженер станции не сомневается, что на белорусских энергоблоках не дойдет дело даже до срабатывания систем безопасности.

"Во-первых, внутренняя безопасность за счет правильно выбранного проекта. Во-вторых - правильно подобранное оборудование, которое имеет большой опыт эксплуатации на российских станциях и за рубежом – в Чехии, Словакии, Индии, Иране и Китае, - сказал главный инженер.

Бондарь отметил, что тратить немалые дополнительные деньги для того, чтобы иметь системы безопасности, которые, вероятно, даже никогда не понадобятся, не было лишней мерой.

"События Чернобыля и Фукусимы мы до сих пор помним. Требовалось доказать, что атомная энергетика имеет право на жизнь, что она безопасна на всех уровнях, в том числе проектных. Еще на стадии проектирования нужно было это доказывать и показывать. Конечно, это проект удорожило, где-то 50 % стоимости энергоблока уходит на системы безопасности. При нынешней системе безопасности то, что произошло в Чернобыле 34 года назад, с Белорусской АЭС невозможно", - выразил мнение главный инженер станции.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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До срабатывания систем безопасности на энергоблоках атомной станции даже не дойдет, уверен ее главный инженер.
 
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