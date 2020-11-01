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Второй полуфинал четвертого сезона "Ты супер!" – трансляция

02.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В четвертом сезоне проекта "Ты супер!" участвуют новые исполнители и финалисты прошлых сезонов. Всего в конкурсе принимают участие 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы.

В этом выпуске в эфире выступает участница из Эстонии Аннике Свирепова, за которую болеют читатели Sputnik.

Полуфинал четвертого сезона "Ты супер!" - трансляция

В жюри проекта – известные российские звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и композитор Игорь Крутой.

Напомним, в первом выпуске шоу в качестве гостьи приняла участие белоруска Даша Чернова, которая до этого два раза принимала участие в конкурсе. Одаренная исполнительница рассказала и о том, как складывается ее творческая карьера. От нашей страны в проекте уже во второй раз выступила Мария Хархаль, однако она уже покинула конкурс после четвертого выпуска.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводят телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

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Популярный вокальный проект "Ты супер!" совместно проводят телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. Смотрите на видео второй полуфинал музыкального...
 
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