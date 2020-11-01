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Второй полуфинал четвертого сезона "Ты супер!" – трансляция
02.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В четвертом сезоне проекта "Ты супер!" участвуют новые исполнители и финалисты прошлых сезонов. Всего в конкурсе принимают участие 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы.
В этом выпуске в эфире выступает участница из Эстонии Аннике Свирепова, за которую болеют читатели Sputnik.
В жюри проекта – известные российские звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и композитор Игорь Крутой.
Напомним, в первом выпуске шоу в качестве гостьи
Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводят телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.
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Популярный вокальный проект "Ты супер!" совместно проводят телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. Смотрите на видео второй полуфинал музыкального...
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