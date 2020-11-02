Прогноз по валютам: доллар может обновить исторический максимум

– Основным фактором на внешних рынках на прошлой неделе был рост доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,1820 до 1,1680, или на 1,2%.

Еще сильнее чем евро упал российский рубль - на фоне снижения нефтяных цен.

Доллар в России подорожал с 76,5 до 79,2 российского рубля, или на 3,5%.

Евро подорожал с 90,4 до 92,5 российского рубля, или на 2,3%.

Белорусский рубль прервал тенденцию предыдущих восьми недель на укрепление и снизился сразу к трем валютам, включая даже упавший российский рубль.

За неделю доллар подорожал на 3,75%, евро вырос на 2,49%, российский рубль подорожал на 0,23%.

В результате валютная корзина подорожала на 1,73%. Последний раз такая динамика по стоимости корзины и одновременный рост сразу трех иностранных валют были в конце августа.

Фото: Myfin.by

Что в итоге?

На начавшейся неделе рост иностранных валют может быть продолжен. Больше всех это затронет американский доллар.

Доллар может достичь 2,73 белорусского рубля, обновив исторический максимум.

Евро может вырасти до 3,15 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

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