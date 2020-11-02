Только один из пяти белорусов считает реакцию властей на коронавирус оптимальной

Источник материала: Ежедневник

Лишь 19,5% опрошенных белорусов назвали реакцию властей страны на COVID-19 оптимальной. 66,9% опрошенных сообщили, что в целом реакция властей Беларуси на проблемы, связанные с распространением COVID-19, недостаточная.

Об этом говорится в новом исследовании Центра европейской трансформации (ЦЕТ) «Беларусское общество в ситуации эпидемии COVID-19: реакция на кризис». Его автором стала старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест.

Проведение опроса было обеспечено компанией SATIO. В нем приняло участие 1007 респондентов. Сроки сбора данных: 21 июля — 31 июля 2020 года.

Целью исследования был анализ реакции населения Беларуси на кризис, связанный с распространением COVID-19, и на предпринимаемые меры со стороны государственных и негосударственных институтов, оценка уровня доверия институтам и уровня социальной напряженности.

Оценка реакции

Как отмечается в исследовании, среди тех, кто оценил реакцию беларусских властей в ситуации коронакризиса как оптимальную, только каждый пятый (19,4%) считал, что карантинные меры эффективны, однако и тех, кто считал их абсолютно неэффективными, оказалось только 16,3%, большая же часть (54,6%) выбрала среднюю позицию, частично соглашаясь с необходимость карантина для ограничения распространения эпидемии.

Примерно также обстоит дело с оценкой опасности COVID-19: среди положительно оценивавших действия беларусских государственных структур только 15,8% респондентов были уверены, что опасность сильно преувеличена (хотя именно таким был государственный дискурс по отношению к COVID-19, по крайней мере, на первых этапах).

Дезориентация

В исследовании говорится, что в результате «политизации» проблемы распространения COVID-19 и неспособности системы государственного управления к адекватной и понятной для граждан реакции на кризис, люди оказались в ситуации, когда с разных сторон они получали крайне противоречивые сигналы и установки по поводу опасности заболевания, необходимости мер защиты и индивидуальных стратегий действий, ситуации в системе здравоохранения и т.п. Это привело к высокой степени дезориентации: на момент исследования почти три четверти опрошенных отметили разного рода проблемы с достоверностью и достаточностью информации по проблеме распространения COVID19.

Длительное "выздоровление"

Автор исследования констатирует, что большая часть респондентов не ожидает скорого (до конца этого года) разрешения проблем, вызванных COVID-19, ни в Беларуси, ни в мире. Основные последствия для Беларуси видятся в ухудшения экономического состояния страны и уровня жизни граждан, значительная часть опрошенных ожидала в том числе и существенного влияния коронакризиса на политическую ситуацию в Беларуси (нужно отметить, что на тот момент такое влияние уже чувствовалось).

"В полной мере оценить влияние проводимой властями политики в отношении эпидемии COVID-19 на политические события 2020 года сложно, поскольку мы не имели возможности полноценно исследовать этот вопрос (в силу фактического запрета на независимые исследования в области «социально-политической обстановки»). Однако даже те частичные данные, которые нам доступны, говорят о том, что эта политика была провальной. Высочайший уровень недоверия официальной статистике смертности (даже по нашим весьма приблизительным расчетам, далеко небезосновательный), падение уровня доверия государственным СМИ, существенное ухудшение отношения к местным властям, практически полное отсутствие уверенности в том, что президент и правительство заботятся о гражданах страны в связи с трудностями, связанными с коронакризисом, говорит о том, что система государственного управления в Беларуси не прошла «проверку на прочность», которую проходит сегодня большинство стран мира", - констатируется в исследовании.