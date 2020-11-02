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Сегодня в Беларуси будет облачно и прохладно

02.11.2020 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Облачная с прояснениями погода ожидается в понедельник, 2 ноября, на территории Беларуси.

Сегодня в Беларуси будет облачно и прохладно

По данным Белгидромета, будет преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу страны местами пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха — от 6 до 12 градусов тепла.

В Минске дожди не прогнозируются. Днем температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, вечером будет на пару градусов прохладнее.

 

Фото pixabay.com

 
Теги: Минск
 
 
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Облачная с прояснениями погода ожидается в понедельник, 2 ноября, на территории Беларуси.
 
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