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Сегодня в Беларуси будет облачно и прохладно
Источник материала: Навiны
Облачная с прояснениями погода ожидается в понедельник, 2 ноября, на территории Беларуси.
По
В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха — от 6 до 12 градусов тепла.
В Минске дожди не прогнозируются. Днем температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, вечером будет на пару градусов прохладнее.
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Облачная с прояснениями погода ожидается в понедельник, 2 ноября, на территории Беларуси.
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