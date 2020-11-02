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Более трехсот человек было задержано в Беларуси в это воскресенье
Источник материала: Навiны
1 октября, когда во многих белорусских городах проходили традиционные воскресные протестные акции, было задержано более трехсот человек.
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На пути манифестантов силовики выставляли кордоны, применяли спецсредства. Резиновой пулей ранен как минимум один человек.
Среди задержанных — семь журналистов. Это операторы «Белсата» Дмитрий Солтан и Дмитрий Кравчук, журналисты и фотокорры газеты «Новы Час» Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило и Алена Ляшкевич, корреспондент российского агентства ТАСС Юрий Шамшур.
Известно, что Шамшур и Ляшкевич отпущены. На Дмитриева составлены протоколы по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неподчинение законным требованиям должностного лица). Солтан, Кравчук, Зеньковича и Трусило были доставлены в УВД Октябрьского района. По сообщению телеканала «Белсат», во время задержания и в автозаке Солтан был избит.
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1 октября, когда во многих белорусских городах проходили традиционные воскресные протестные акции, было задержано более трехсот человек.
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