Более трехсот человек было задержано в Беларуси в это воскресенье

1 октября, когда во многих белорусских городах проходили традиционные воскресные протестные акции, было задержано более трехсот человек.





По данным правозащитников , задержанию подверглось 308 человек, подавляющее большинство из них в Минске, где проходило шествие в Куропаты под названием Марш против террора .

На пути манифестантов силовики выставляли кордоны, применяли спецсредства. Резиновой пулей ранен как минимум один человек.

Среди задержанных — семь журналистов. Это операторы «Белсата» Дмитрий Солтан и Дмитрий Кравчук, журналисты и фотокорры газеты «Новы Час» Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило и Алена Ляшкевич, корреспондент российского агентства ТАСС Юрий Шамшур.

Известно, что Шамшур и Ляшкевич отпущены. На Дмитриева составлены протоколы по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неподчинение законным требованиям должностного лица). Солтан, Кравчук, Зеньковича и Трусило были доставлены в УВД Октябрьского района. По сообщению телеканала «Белсат», во время задержания и в автозаке Солтан был избит.