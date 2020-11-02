«Точно знала, что должна поделиться этой историей». Супермодель откровенно рассказала о пережитом горе

Источник материала: Tut.by

Модель Крисси Тейген возвращается к жизни после того, как в конце сентября на 20-й неделе беременности из-за сильного кровотечения потеряла малыша. После долгого молчания она подробно рассказала о своем горе и о том, почему решила это сделать.

Супермодель Крисси Тейген вернулась в соцсети после того, как чуть меньше месяца назад потеряла ребенка из-за проблем во время беременности. В течение долгого времени звезда, обычно активно ведущая Instagram, хранила молчание — однако во вторник, 27 октября, она опубликовала в сторис, как вместе со старшей дочерью Луной готовит блинчики и запекает овощи. «Мне не хватало постов о своих кулинарных занятиях, — написала 34-летняя модель. — Я безумно горда, это будет лучшее из всего, что я делала».

Мама двоих детей, четырехлетней Луны и двухлетнего Майлза, Крисси Тейген объяснила, что сейчас хочет делать то, что любит, и делиться этим с другими, и закончила пост признанием в любви к свои поклонникам. «Я вернулась», — заключила модель.

Однако прежде чем в Instagram Крисси Тейген появились видеоролики с кабачками и патиссонами на противне, на портале Medium была опубликована ее колонка — тогда же, во вторник, 27 октября, у модели вышел откровенный текст о том, как ее беременность прервалась на 20-й неделе и они с мужем, музыкантом Джоном Леджендом, потеряли сына, которого уже успели назвать Джеком.

Крисси Тейген, только в августе объявившая о своей третьей беременности, была госпитализирована 28 сентября с сильным вагинальным кровотечением.

На следующий день модель сообщила подписчикам, что и она, и ребенок чувствуют себя нормально и ей делают переливание крови, однако уже 30 сентября в ее Instagrame появилась серия черно-белых фотографий и текст о том, что попытки врачей спасти ребенка не удались. На снимках было показано, как безутешная пара прощается с неродившимся младенцем.

В своем эссе на портале Medium Крисси Тейген объяснила, что у нее была диагностирована частичная отслойка плаценты. Она подробно рассказала, как она сама, ее муж и мама по очереди попрощались с неродившимся ребенком, когда его вынули из утробы. «Я попросила сестер показать мне его ручки и ножки и целовала, целовала и целовала их», — призналась звезда. «Я написала это, потому что знала, что мне нужно что-то сказать, прежде чем пойти дальше и вернуться к жизни, так что я искренне благодарна за то, что мне дали это сделать», — объяснила Крисси Тейген свою мотивацию.