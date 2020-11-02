Почему появляется отрыжка? Врач отвечает на популярные вопросы о физиологии

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Чаще всего отрыжка — физиологический процесс, который не связан ни с какими заболеваниями. Но бывают ситуации, когда это симптом, указывающий на патологический процесс в организме. Почему появляется отрыжка и когда бить тревогу? Врач-гастроэнтеролог Анастасия Целуевская отвечает на популярные вопросы.



Анастасия ЦелуевскаяВрач- гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира» Врач-медицинского центра «Кравира»

Почему появляется отрыжка?

Отрыжка — это отхождение воздуха из верхних отделов желудочно-кишечного тракта во время еды или в промежутках между приемами пищи. Гастральная отрыжка — это физиологическое явление, возникающее рефлекторно при растяжении желудка избытком воздуха, попавшим при глотании. Попавший в желудок воздух расслабляет нижний пищеводный сфинктер (место перехода из пищевода в желудок) и выходит в пищевод, а затем — в ротоглотку.

Есть особый вид отрыжки — супрагастральная (наджелудочная), когда воздух, не попав в желудок, стремительно выходит обратно в глотку. Такая отрыжка часто встречается у людей с тревожными расстройствами и усугубляется стрессовыми ситуациями. Как правило, она не появляется в ночное время.

Если отрыжка бывает часто, это нормально?

Физиологическая гастральная отрыжка может возникать до 30 раз в день. Основная ее задача предотвратить попадание большого количества воздуха в тонкую кишку. Частота супрагастральной отрыжки — до 20 раз в день, и человек может демонстрировать этот звук прямо на приеме у врача. Патологический характер отрыжка приобретает в том случае, когда становится настолько частой, что значительно снижает качество жизни человека и его социальную активность.

Что указывает на то, что отрыжка — это признак болезни?

Патологической считается отрыжка, которая сопровождается зловонным запахом изо рта, забросом желудочного содержимого в пищевод, возникновением дискомфорта и случается в ночное время (из-за нее человек пробуждается). Не в норме и отрыжка, которую сопровождают боли в эпигастральной области, боли при глотании или нарушение акта глотания — человек может поперхнуться твердой пищей или жидкостью. «Горькая» отрыжка свидетельствует о нарушении желчеоттока или патологии желчного пузыря.





То есть у отрыжки действительно может быть разный привкус?

При нарушении моторной функции желудочного тракта, наличии у человека синдрома избыточного бактериального роста или при употреблении большого количества белка может отмечаться попадание газов из кишечника в желудок, такая отрыжка может иметь зловонный запах. Это объясняется другим газовым составом воздуха, в котором преобладают сероводород, аммиак, ароматические углеводороды — скатол, индол и пр.

Аналогичная ситуация с изменением газового состава воздуха происходит в случае рубцовых изменений двенадцатиперстной кишки на фоне язвы или в случаях, когда сужение в кишечнике или желудке можно объяснить опухолевой природой.

Может ли появиться отрыжка из-за неправильных привычек в питании?

Отрыжка может быть связана с тем, что человек слишком быстро ест, недостаточно пережевывает большие куски пищи, беседует или курит во время еды, заглатывая большое количество воздуха. Она может быть связана и с частотой сглатывания. Учащение глотания может появляться из-за избыточного слюноотделения, различных заболеваний ротоглотки (например, стоматит), наличия в ротовой полости протезов, брекет-систем и др. Люди с патологией лор-органов (ринит, аденоидит, тонзиллит) имеют потенциально большую вероятность возникновения отрыжки, чем люди, которые не страдают заболеваниями носоглотки.

Как можно избавиться от отрыжки?

Прием пищи необходимо осуществлять в спокойной обстановке, тщательно пережевывать еду, совершая не менее 30 жевательных движений. Следует ограничить продукты, содержащие газ (газированные напитки) и вызывающие избыточное газообразование (капуста, бобовые, сдоба), богатые фруктозой продукты (мед, патока, фрукты, сиропы на фруктозе) и жевательную резинку (так как во время ее использования заглатывается большое количество воздуха). Распределять рацион рекомендуется равномерно в течение дня, употреблять небольшие по объему порции. Сразу после еды не стоит ложиться, чтобы отдохнуть.

Исключить следует курение. Избыточная физическая активность после приема пищи тоже может усугублять отрыжку.

Важно также наладить психоэмоциональный статус — освоить медитативные практики, диафрагмальное дыхание. Однако при появлении симптомов, указывающих на патологическую природу отрыжки, следует проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом.