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Как складывалась ситуация на валютном и депозитно-кредитном рынках Беларуси

02.11.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны

Процентные ставки сохранялись близкими к нейтральным. 



В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны
Номинальное ослабление национальной валюты способствовало увеличению ее недооцененности и смягчению монетарных условий.

На валютном и депозитно-кредитном рынках ситуация создавалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов. 

По информации регулятора, в III квартале на фоне усиления девальвационных ожиданий со стороны населения и субъектов хозяйствования сформировался повышенный чистый спрос на валюту.

В итоге все это повлияло на белорусский рубль и привело к его ослаблению.

В отчете Нацбанка об информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов отмечено, что в среднем за III квартал этого года ослабление белорусского рубля к доллару США составило 2,8 процента, к евро – 9,2 процента, к российскому рублю – 1,2 процента.

Относительно депозитного рынка, в III квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения. 

Отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20 процентов.

Это отразилось на структуре широкой денежной массы. 

Нацбанк, чтобы обеспечить необходимый уровень контроля за денежным предложением в условиях высокой неопределенности на финансовом рынке, принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций регулирования ликвидности с 24 августа.

Фото: © Белновости
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Нацбанке Беларуси прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны
 
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