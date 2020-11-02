ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индии арестовали мошенников, продавших "лампу Аладдина" за $90 тыс

02.11.2020 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Двое мужчин, которых подозревают в продаже "лампы Алладина" и даже вызове фальшивого джинна, арестованы в Индии.

Как сообщает The Guardian, врач из штата Уттар-Прадеш пришел в полицию, после того как купил предполагаемую "лампу Аладдина" за 7 млн рупий ($90 тыс.). В правоохранительные органы он обратился после того, как выяснилось, что лампа не имеет никаких магических свойств, в отличие от лампы из сказки.

По словам потерпевшего, один из мошенников представился оккультистом и якобы "вызвал джинна из лампы". Когда врач попросил разрешения потрогать лампу или джинна, продавцы ему отказали, заявив, что это опасно.

В итоге мужчина купил лампу, получив обещание, что она принесет ему здоровье, богатство и удачу. По словам врача, только позднее он понял, что "джинн" - это был один из мошенников в костюме.

В полиции отмечают, что злоумышленники обманули несколько семей подобным образом, пишет interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин, которых подозревают в продаже "лампы Алладина" и даже вызове фальшивого джинна, арестованы в Индии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан член Коордсовета Денис Готто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика