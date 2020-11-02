Задержан член Коордсовета Денис Готто

"Сегодня был задержан член основного состава Координационного совета Денис Готто", - сообщил журналистам пресс-секретарь КС Антон Родненков в воскресенье.





Он уточнил, что это произошло в районе улицы Волгоградской. "Сейчас Готто находится во Фрунзенском РУВД", - добавил пресс-секретарь КС.





пишет interfax.by Сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов,interfax.by





В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В настоящий момент почти все они либо находятся за границей, либо задержаны.





В основной состав совета входит около 50 человек.





По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 230 человек.





Правозащитный центр продолжает обновлять свой список. На данный момент в нем 232 человека. Основная масса задержаний, по данным правозащитников, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Бресте Гродно , Жодишках, Могилеве, Пинске.







