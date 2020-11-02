«Будь, как вода»: секрет успеха протестов от Гонконга до Беларуси

Правительство объявило чрезвычайное положение, запретило демонстрации и арестовало лидеров движения. Но несмотря на все это, люди все равно выходили на улицы. Они говорят, что использовали тактику, заимствованную у демократического движения Гонконга, лозунгом которого было: "Будь, как вода!".





пишет Die Zeit ( перевод - unian.net), цитата. Эти слова принадлежат мастеру боевых искусств Брюсу Ли, который рос в Гонконге. И это, какDie Zeit (- unian.net), цитата. Эти слова принадлежат мастеру боевых искусств Брюсу Ли, который рос в Гонконге.





"Будь аморфным, бесформенным, как вода. Она может течь, а может и уничтожать. Так что будь водой, друг мой", - говорил Ли.





Движение в Гонконге максимально пользовалось этим наставлением больше года. До этого времени для его сторонников "быть водой" означает действовать децентрализованно и в тех местах, где мало полиции. Столкнувшись с преследованиями, толпа расходится и стекается в другое место. В Беларуси люди действуют так же. Они также берут пример из Гонконга и пользуются тактикой воды. Цель состоит в том, чтобы сохранять на улицах столько людей, чтобы в какой-то момент баланс сил изменился. И вот в такой момент вода может уничтожить.





Как так случилось, что массовые движения настолько похожи? Почему они предъявляют схожие требования? Они учится друг у друга или за ними кто-то стоит? Иногда участников протестов выводит на улицы одна и та же проблема. Например, 50 лет назад война во Вьетнаме дала толчок возмущению по всему миру. Или же недавно смерть афро-американца Джоджа Флойда стала причиной массовых протестов не только в США.





Но даже без общей причины, массовые движения часто совершаются волнами, будто они координируют свои действия. Одним из примеров может послужить Арабская весна, охватившая Сирию, Йемен и многие другие страны в 2011 году. Или же революции в Украине, Грузии и Кыргызстане на пять лет раньше.





Можно посмотреть и на более ранние периоды, чтобы заметить этот феномен. Например, на протесты в странах Восточного блока 30 лет назад, молодежные протесты в 1960-х и волны деколонизации после 1945 года. Даже еще раньше. Октябрьский переворот в Российской империи 1917 года вдохновил движения по всему миру: в Германии, Венгрии, Испании, в Китае, Аргентине и даже на Кубе.





На 70 лет раньше импульс Французской революции 1848 года распространился на Австрию, Германию, Италию и Венгрию. Он дошел вплоть до Бразилии. Более того, французская революция 1830 года дала толчок Весне наций. Бельгийцы восстали против голландцев. Поляки выступили против Российской империи. Конечно, революции в США и Франции влияли на Европу. Но их импульс был ощутим также в Мексике, Перу и Аргентине.





Феномен взаимосвязи протестов можно отслеживать через всю историю вплоть до древних восстаний. Но почему это происходит? Как массовые движения взаимодействуют между собой? Die Zeit пишет, что в определенной степени здесь играет роль психология. И это можно проследить в мемуарах очевидцев из всех эпох. Новости о том, что угнетенный народ смог преодолеть страх, вдохновляет и мобилизует других. Успех крестьянских армий в Швейцарии стал вдохновением для крестьян в соседних регионах Германии, которые восстали в 1524-1525 годах.





"То, что могут сделать тунисцы, мы могли сделать уже давно", - говорили в Алжире в 2011 году.





Иногда революционеры напрямую учатся друг у друга, как это произошло с "тактикой воды". Борцы за свободу Бангладеш, которые выступили против британского колониального режима в Индии в 1930-х, копировали сопротивление Ирландии против оккупационных сил Великобритании. С другой стороны, революционеры, ездившие в другие страны с целью поделиться опытом, могли столкнуться с проблемами из-за национальных особенностей. Например, аргентинский марксист Эрнесто Че Гевара потерпел поражение в Конго и Боливии в 1960-х, когда попытался воплотить там партизанскую стратегию. Хотя она хорошо сработала на Кубе.





Минск, 1 октября, 2020





фото: news.rambler.ru





Простой экспорт революции никогда не работал. После Октябрьского переворота большевики основали международное движение, целью которого было повторить российский сценарий в других странах. Основной идеей "Коммунистического Интернационала" было то, что СССР не мог существовать сам. Поэтому нужны были революции и в других странах. Особенно в Германии. На самом деле, подоплека для этого действительно была. И в Германии происходили голодные бунты. Беспорядки, организованные "коммунистическим интернационалом" и Компартией Германии привели к атакам на отделение полиции Гамбурга в 1923 году. Но все же движение провалилось.





Сходство между массовыми протестами выходит за пределы простой имитации тактик. Например, лозунги обычно очень просты. Их понять можно мгновенно. Например, в франкоязычных странах во времена "Арабской весны" лозунгом было "Долой!". Также радикализация движений тоже обычно постепенная. Часто сначала они требуют реформ, потом отставку лидеров государства. А потом может дойти и до изменения конституции и реструктуризации государственного аппарата.





Также часто насилия нет. К нему прибегают лишь в очень крайнем случае. Символами становятся абсолютно безвредные объекты: цветы, белые ленты или зонтики. Также, как, например, в Беларуси недавно, появляются определенные низменные организации: комитеты городского района или жилого дома. Или же протестное движение запускает собственное СМИ, которое становится пропагандистским и организационным инструментом. Когда-то эту роль играли листовки крестьянских движений в Германии и "самиздат" в СССР. А сейчас такие собственные СМИ создаются в Facebook и Telegram. И участники протестов в Беларуси и Таиланде ими пользуются.





Автократы во всех уголках мира: от Манагуа до Минска, - объясняют сходство тактик и организованности своих оппонентов тем, что их якобы учат одни и те же аналитические центры или тайные иностранные кадры. Например, в Венгрии миллиардер Джордж Сорос основал дискуссионные клубы и неправительственные организации. Но в глазах премьер-министра Виктора Орбана там работают чужаки, иностранцы и враги народа, которые планируют что-то зловещее. Владимиру Путину и его сторонникам на Востоке и Западе везде мерещится ЦРУ, которое организует "цветные революции". Креативность и автономность населения просто не существует в авторитарном мировоззрении.





Массовые протесты могут привести к установлению конституционного государства или новой диктатуры. Но каждый раз они начинаются для того, чтобы покончить с репрессиями и обрести свободу, справедливость, а следовательно и определенную демократизацию. Это основа самого ДНК таких движений. И именно это главная причина всех схожих черт и "параллельных открытий", которые делают люди на улицах.



