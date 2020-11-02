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На выборах президента Молдовы будет второй тур
Источник материала: Навiны
1 ноября в Молдове проходили президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал большинства голосов, поэтому будет назначен второй тур.
Борьбу за кресло главы государства продолжат действующий президент Игорь Додон и бывшая премьер-министр Майя Санду. У Додона более 35% голосов, у Санду — более 32%.
На третьем месте, согласно предварительным подсчетам, находится кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, который получил 16,92% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 7,13%.
По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33%.
Второй тур должен быть назначен на 15 ноября, сообщает
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1 ноября в Молдове проходили президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал большинства голосов, поэтому будет назначен второй тур.
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