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На выборах президента Молдовы будет второй тур

02.11.2020 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

1 ноября в Молдове проходили президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал большинства голосов, поэтому будет назначен второй тур.

На выборах президента Молдовы будет второй тур
Игорь Додон. Фото presedinte.md

Борьбу за кресло главы государства продолжат действующий президент Игорь Додон и бывшая премьер-министр Майя Санду. У Додона более 35% голосов, у Санду — более 32%.

На третьем месте, согласно предварительным подсчетам, находится кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, который получил 16,92% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 7,13%.

По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33%.

Второй тур должен быть назначен на 15 ноября, сообщает РБК.

 
 
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1 ноября в Молдове проходили президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал большинства голосов, поэтому будет назначен второй тур.
 
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