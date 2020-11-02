Незарегистрированный центр «Весна»: известно о более чем 300 задержанных в воскресенье

Источник материала: Onliner

Одним из итогов вчерашних протестных акций стало задержание силовиками по меньшей мере 300 человек. Информацию о них собирает незарегистрированная организация «Весна». Позже свои цифры обычно публикует МВБ (как правило, они больше).

Большинство задержаний протестующих состоялось в Минске. Также в обновляемом списке незарегистрированной «Весны» фигурируют Жодишки, Гродно, Брест, Осиповичи.