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Незарегистрированный центр «Весна»: известно о более чем 300 задержанных в воскресенье

02.11.2020 08:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Одним из итогов вчерашних протестных акций стало задержание силовиками по меньшей мере 300 человек. Информацию о них собирает незарегистрированная организация «Весна». Позже свои цифры обычно публикует МВБ (как правило, они больше).

Большинство задержаний протестующих состоялось в Минске. Также в обновляемом списке незарегистрированной «Весны» фигурируют Жодишки, Гродно, Брест, Осиповичи.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Одним из итогов вчерашних протестных акций стало задержание силовиками по меньшей мере 300 человек. Информацию о них собирает незарегистрированная организация...
 
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