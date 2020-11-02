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Незарегистрированный центр «Весна»: известно о более чем 300 задержанных в воскресенье
Источник материала: Onliner
Одним из итогов вчерашних
Большинство задержаний протестующих состоялось в Минске. Также в обновляемом списке незарегистрированной «Весны» фигурируют Жодишки, Гродно, Брест, Осиповичи.
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Одним из итогов вчерашних протестных акций стало задержание силовиками по меньшей мере 300 человек. Информацию о них собирает незарегистрированная организация...
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