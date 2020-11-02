Когда флагман не нужен. Обзор iPhone 12 и сравнение с Pro-моделью

Источник материала: Onliner С каждым годом Apple оставляет все меньше поводов смотреть на Pro-модификации iPhone. Новый iPhone 12 отличается от флагмана всего парой вещей, и есть подозрение, что для большинства людей эта разница не будет критичной, особенно при серьезной разбежке по цене. На первый взгляд $200 кажутся неоправданно большой переплатой за третий фотосенсор, LiDAR-сканер и матовое стекло на задней крышке. В остальном iPhone 12 выглядит лучшим из новых смартфонов Apple. И вот почему.

На двух прошлых поколениях iPhone обычная модель отличалась от флагманской дисплеем: экран 6,1 дюйма против 5,8 дюйма в старшей модели, а также технология матрицы IPS вместо OLED. Теперь эта особенность ушла в прошлое: что топовый iPhone 12 Pro , что просто iPhone 12 оснащены дисплеем с технологией OLED, диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2532×1170 точек (460 ppi). Интересно, что наибольшая плотность пикселей заявлена у iPhone 12 mini — 476 ppi. Правда, этой модели еще нет в продаже, да и разница в плотности не будет заметна. Но все-таки Apple сделала экран Pro-модели чуть лучше: яркость 800 нит (1200 при HDR) против 625 нит (1200 при HDR).





К экрану придраться тяжело: рамки по толщине теперь как в iPhone 12 Pro (у прежних поколений они были чуточку толще), яркости хватает в любых ситуациях, а дополнительные 175 нит в Pro толком не видны даже при прямом сравнении.







iPhone 12 весит 164 грамма — на 25 граммов легче модели Pro. Кажется, что это не так много, но разница ощущается. Хотя куда больше отличий во впечатлениях дает отделка окантовки. Как и раньше, в обычном iPhone она матовая, а в старших версиях — глянцевая. Отличаются и материалы: алюминий против хирургической стали. Но, по-моему, это тот редкий случай, когда более дешевая отделка смотрится выигрышнее: сталь на сером iPhone 12 Pro можно принять за напыление хрома на пластик. И есть подозрения насчет долговечности внешнего вида: уж больно быстро глянец покрывается царапинами, судя по прошлым поколениям.





В то же время iPhone 12, который попал к нам в черном исполнении, вызывает приятную ностальгию по iPhone 4. Черное стекло — практически зеркало, матовая окантовка — словно уголь. Красотища! И к слову, черный цвет совсем не выглядит скучным — двенадцатому iPhone с его острыми гранями идет строгость. Правда, в редакции мнения разделились: кому-то iPhone 12 показался чересчур марким — достаточно просто покрутить его в руках пару секунд, как задняя панель покрывается отпечатками. А матовое стекло 12 Pro всегда как новое.





Что касается прямых граней, они хоть и пришли прямиком из iPhone 4—5, но все-таки освежили вид устройства. Главное — смартфон уже не такой скользкий. С iPhone предыдущих поколений была прямо беда, а здесь именно благодаря острому углу телефон лежит в руке надежнее.

О комплектации без зарядки и наушников уже сказано много всего, и добавить ко всеобщему негодованию нечего. Но что еще неприятно удивило: экран защищен не прозрачной пленкой, а белой бумагой, закрывая шикарный, самый-самый по куче параметров экран. Такого при Джобсе точно не было.









А что до отсутствия «кубика», то Apple неспроста представила MagSafe. Компания вполне ясно намекает на использование беспроводной зарядки, и через 3—4 поколения смартфоны рискуют вовсе лишиться разъема для питания. По крайней мере концепты монолитных устройств от других компаний уже были — значит, производители думают в этом направлении.





Чип в iPhone 12 тот же, что в iPhone 12 Pro и даже в новом iPad Air — это A14 Bionic. Однако Pro-модель получила 6 ГБ оперативной памяти, а стандартной досталось лишь 4 ГБ. Хотя тест в AnTuTu 5 показал небольшое преимущество iPhone 12 Pro (573,5 тыс. баллов против 561,1 тыс.), при реальном использовании разницы нет. Не критично, но все же.







Во время бенчмарка, к слову, смартфон ощутимо нагрелся, но это нормальная история при запуске тестов. А вот что неприятно: iPhone 12 по-прежнему идет в базе с объемом памяти на 64 ГБ, в то время как Pro наконец-то получил по умолчанию 128 ГБ. То же касается и максимального объема: у Pro он составляет 512 ГБ, у простой «двенашки» — 256 ГБ.





Основная камера, как и раньше, состоит из двух фотосенсоров. Оба они 12-мегапиксельные, главный — с диафрагмой f/1.6 и двукратным оптическим увеличением (плюс пятикратный цифровой зум). Естественно, в наличии оптическая стабилизация — но только для этого сенсора.





Ночной режим теперь работает и в ультрашироком объективе (f/2.4, угол обзора — 120 градусов), то же касается и Deep Fusion. Эта технология, отвечающая за улучшенную детализацию снимков, дебютировала на прошлом поколении. Не хватает только телефотосенсора с диафрагмой f/2.0, который есть в iPhone 12 Pro.

Примеры съемки:



Ночной режим при выдержке около 5 секунд





Съемка на ультраширокий сенсор

Максимальное увеличение

Съемка на ультраширокий сенсор







Apple максимально приблизила iPhone 12 к Pro-версии, сведя разницу к нескольким параметрам: другие объемы памяти, телефотосенсор и LiDAR, отделка окантовки и задней панели. Стоит ли это переплаты в $200, если опираться на американские цены? Субъективно — нет. Добавка за 128 ГБ памяти на iPhone 12 обойдется в $80, и все равно останется $120 сверху — уже сугубо за более навороченную камеру (так ли часто ее используют «на все деньги»?) и дизайн.





А вот в случае с остальными моделями все намного проще. Нужна компактность — тогда без вариантов: iPhone 12 mini — ничего лучше в небольшом формфакторе и с такими характеристиками просто не найти. Ну а если хочется максимально большой экран и финансы позволяют, то выбор только один: iPhone 12 Pro Max . Правда, стоит реально подумать над своими сценариями использования: судя по прошлым поколениям, к Max нужно действительно привыкать. Работать с ним одной рукой не очень-то удобно, да и телефон увесистый. Возможно, с острыми гранями 12 Pro Max ситуация станет лучше — ждем релиза гиганта, чтобы проверить лично.

Причем после перехода с iPhone Xs Max на iPhone 12 дисплей новинки не показался заметно меньшим — а держать в руке «двенашку» намного удобнее, телефон не оттягивает карман (и даже легко помещается в него). Словом, iPhone 12 — тот редкий случай, когда компромиссный аппарат не ощущается ущербным хоть в чем-то.

9,5 Оценка Onliner Пожалуй, лучший из новых iPhone, если вам не нужен третий фотосенсор и в голове нет парадигмы «Дороже — значит круче». Но переходить с iPhone 11 смысла мало — только если не дает покоя новый дизайн. Нравится При большой диагонали телефон удобный A14 Bionic хватает за глаза Качество сборки Не нравится 64 ГБ памяти по умолчанию $800 — дороговато будет

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