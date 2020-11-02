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«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

02.11.2020 08:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Скоро будет ровно три месяца, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Мы уже изучили мобильные заграждения, бронетехникуводометы. Рассказали и о том, на чем перевозят личный состав, — о бортовых грузовиках Внутренних войск и «характерных бусах» МВД РБ. Но помимо «характерных» у ведомства немало и традиционных автобусов. Сегодня говорим именно о них.

Эти автобусы почти не попадают в фотохронику, так как ввиду «обычности» своего вида, по сути, и не привлекают к себе внимания. Однако и этот вид техники активно задействован. Объем перевозок личного состава у МВД сейчас настолько большой, что силовики используют для этого весь транспорт, который есть в наличии.

Кстати, вы знали, что знаменитый «автозак», он же «специальный фургон для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573150 на шасси МАЗ-533603-240Р2», согласно научной классификации автомобильного транспорта, юридически — самый что ни на есть автобус? В этот кадр с событий вчерашнего дня попали все типы сугубо пассажирских транспортных средств МВД — «спецфургон для ЛС», «характерный бус» Ford Transit и низкопольный городской автобус МАЗ-206 среднего класса. Последний на фоне остальной мрачной техники отчетливо выделяется ярким «жизнерадостным» пятном.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

В районе Куропат вчера этот МАЗ-206 тоже засветился, уже в компании бортовых грузовиков Внутренних войск. Особенность этого и большинства других автобусов МВД — основательно тонированные окна. Иногда окна не тонируют, но в этом случае плотно завешивают какой-нибудь тканью — верный признак, позволяющий сразу узнать именно милицейский автобус и не спутать его с аналогичным гражданским.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Автобусы у МВД есть абсолютно всех размерных групп — от минивэнов и «микриков» до больших городских и туристических. Кратко рассмотрим все классы.

Если уж упомянули минивэны, то необходимо поделиться новостью о том, что в стан «характерных бусов» прибыло подкрепление. В этой роли недавно были замечены Citroen Jumpy третьего поколения. Похоже, парк постоянно пополняется.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Относительно редкий в наших широтах вид «микрика» — GAZelle Next А64R42 с каркасным кузовом. Эта машина почти всегда присутствует в колонне техники силовиков, въезжающей каждое воскресное утро в Минск, причем нередко чуть ли не возглавляет ее. Может, в этом автомобиле ездят командиры? Штатный салон у этого «каркасника» тесный и неудобный, в амуниции в нем находиться точно некомфортно. Возможно, именно в этом экземпляре салон переделан, а штатное количество посадочных мест уменьшено. За тонированными стеклами не рассмотреть.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Lublin 3 — своеобразный старший товарищ как «характерных бусов», так и штурмовых «бусов» спецназа (об этом красноречиво говорит кенгурятник). Такие собирали в Беларуси на предприятии «Юнисон». Давно. Эту машину в музей бы. Микроавтобусов Lublin 3 белорусской сборки в хорошем состоянии у обычных перевозчиков сейчас не сыщешь, а у МВД он, несмотря на возраст, in mint condition. Это уже история не только техники МВД, но и белорусского автомобилестроения.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Классический ПАЗ-3205, вероятно, самый массовый полицейский автобус мира. За счет огромного количества таких машин у российских силовиков, конечно. В РФ «пазик» и «автозак» — практически слова-синонимы. Если в России проходят какие-нибудь акции гражданского неповиновения, то задержанных в 90% случаев грузят именно в такие пазики. У нас — нет.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Белорусские силовики используют пазики исключительно как средство доставки личного состава. Например, вчера в Зеленый Луг большая группа военнослужащих Внутренних войск приехала именно на таких автобусах:

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

МАЗ-256 — основная автобусная «лошадка» всех силовых структур Беларуси. Таких автобусов много у Минобороны, немало у МЧС. Естественно, имеются они и у МВД. Встречаются в самых разных цветах — есть синие, ярко-зеленые и даже розовые (из партии, когда-то не выкупленной Венесуэлой).

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

МАЗ-241 хорошо знаком пассажирам пригородных маршрутов, а также ученикам школ в глубинке и райцентрах. Силовики также используют эту модель. Например, в Минобороны такие есть у сил специальных операций, а МВД закупило такие для Внутренних войск. В равномерно-сером цвете, да еще с эмблемой ВВ, МАЗ-241 выглядит... грозно!

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Все-таки как же влияет цвет на восприятие. Вполне себе грозно в равномерно-сером окрасе выглядит и «Неман-4202» — плод сотрудничества Минского завода колесных тягачей и Iveco. Делают такие автобусы в Лиде, они были официальным транспортом II Европейских игр, на пригороде и межгороде их уже немало. У Внутренних войск МВД замечена пока только одна такая машина.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

А это МАЗ-152А «Вазола» цвета бордо-металлик — вероятно, флагман автобусного флота МВД. В обычной жизни он привозит офицерский состав на торжественные мероприятия, концерты ко Дню милиции и т. п. Именно он был замечен у Дворца независимости, когда 23 сентября там проходила инаугурация. Он же 19 октября привозил участников на провластный «митинг отставников».

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Он же перевозил «людей в черном» и работал в составе одной группы с водометом «неизвестной модели».

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

За время событий августа — ноября 2020 года сформировалось и сугубо белорусское уникальное автобусно-милицейское явление, аналогов которому в мире нет. Ни одна полиция ни одной страны мира не возит сотрудников в длинных сочлененных городских «гармошках». А у нас это — новая традиция. Кстати, как оказалось, при помощи «гармошек» можно не только сразу много сотрудников привозить, но и улицы, особенно небольшие, перегораживать.

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

На память приходит только один случай, когда колонна автобусов-«гармошек», под завязку наполненных людьми в одинаковой форме, перемещалась по городу. Так в начале нулевых компания «Дон-Строй» возила по Москве гастарбайтеров на возведение «Триумф-Паласа» и других своих объектов. У нас так возят милиционеров. Точнее, чаще всего курсантов Академии МВД, на территории которой эти сочлененные МАЗ-105, по сути, «прописались».

«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Однако и это еще не все виды техники силовиков. Продолжение следует.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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