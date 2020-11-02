|
«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ
Источник материала: Onliner
Скоро будет ровно три месяца, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Мы уже изучили
Эти автобусы почти не попадают в фотохронику, так как ввиду «обычности» своего вида, по сути, и не привлекают к себе внимания. Однако и этот вид техники активно задействован. Объем перевозок личного состава у МВД сейчас настолько большой, что силовики используют для этого весь транспорт, который есть в наличии.
Кстати, вы знали, что знаменитый
В районе Куропат
Автобусы у МВД есть абсолютно всех размерных групп — от минивэнов и «микриков» до больших городских и туристических. Кратко рассмотрим все классы.
Если уж упомянули минивэны, то необходимо поделиться новостью о том, что в стан
Относительно редкий в наших широтах вид «микрика» — GAZelle Next А64R42 с каркасным кузовом. Эта машина почти всегда присутствует в колонне техники силовиков, въезжающей каждое воскресное утро в Минск, причем нередко чуть ли не возглавляет ее. Может, в этом автомобиле ездят командиры? Штатный салон у этого «каркасника» тесный и неудобный, в амуниции в нем находиться точно некомфортно. Возможно, именно в этом экземпляре салон переделан, а штатное количество посадочных мест уменьшено. За тонированными стеклами не рассмотреть.
Lublin 3 — своеобразный старший товарищ как «характерных бусов», так и штурмовых «бусов» спецназа (об этом красноречиво говорит кенгурятник). Такие собирали в Беларуси на предприятии «Юнисон». Давно. Эту машину в музей бы. Микроавтобусов Lublin 3 белорусской сборки в хорошем состоянии у обычных перевозчиков сейчас не сыщешь, а у МВД он, несмотря на возраст, in mint condition. Это уже история не только техники МВД, но и белорусского автомобилестроения.
Классический ПАЗ-3205, вероятно, самый массовый полицейский автобус мира. За счет огромного количества таких машин у российских силовиков, конечно. В РФ «пазик» и «автозак» — практически слова-синонимы. Если в России проходят какие-нибудь акции гражданского неповиновения, то задержанных в 90% случаев грузят именно в такие пазики. У нас — нет.
Белорусские силовики используют пазики исключительно как средство доставки личного состава. Например,
МАЗ-256 — основная автобусная «лошадка» всех силовых структур Беларуси. Таких автобусов много у Минобороны, немало у МЧС. Естественно, имеются они и у МВД. Встречаются в самых разных цветах — есть синие, ярко-зеленые и даже розовые (из партии, когда-то не выкупленной Венесуэлой).
МАЗ-241 хорошо знаком пассажирам пригородных маршрутов, а также ученикам школ в глубинке и райцентрах. Силовики также используют эту модель. Например, в Минобороны такие есть у сил специальных операций, а МВД закупило такие для Внутренних войск. В равномерно-сером цвете, да еще с эмблемой ВВ, МАЗ-241 выглядит... грозно!
Все-таки как же влияет цвет на восприятие. Вполне себе грозно в равномерно-сером окрасе выглядит и «Неман-4202» — плод сотрудничества Минского завода колесных тягачей и Iveco. Делают такие автобусы в Лиде, они были официальным транспортом II Европейских игр, на пригороде и межгороде их уже немало. У Внутренних войск МВД замечена пока только одна такая машина.
А это МАЗ-152А «Вазола» цвета бордо-металлик — вероятно, флагман автобусного флота МВД. В обычной жизни он привозит офицерский состав на торжественные мероприятия, концерты ко Дню милиции и т. п. Именно он был замечен у Дворца независимости, когда 23 сентября там проходила инаугурация. Он же 19 октября привозил участников на провластный «митинг отставников».
Он же перевозил «людей в черном» и работал в составе одной группы с
За время событий августа — ноября 2020 года сформировалось и сугубо белорусское уникальное автобусно-милицейское явление, аналогов которому в мире нет. Ни одна полиция ни одной страны мира не возит сотрудников в длинных сочлененных городских «гармошках». А у нас это — новая традиция. Кстати, как оказалось, при помощи «гармошек» можно не только сразу много сотрудников привозить, но и улицы, особенно небольшие, перегораживать.
На память приходит только один случай, когда колонна автобусов-«гармошек», под завязку наполненных людьми в одинаковой форме, перемещалась по городу. Так в начале нулевых компания «Дон-Строй» возила по Москве гастарбайтеров на возведение «Триумф-Паласа» и других своих объектов. У нас так возят милиционеров. Точнее, чаще всего курсантов Академии МВД, на территории которой эти сочлененные МАЗ-105, по сути, «прописались».
Однако и это еще не все виды техники силовиков. Продолжение следует.
Читайте также:
обеденный, пластик (сидение), металл (каркас)
обеденный, дерево (сидение), дерево (каркас)
обеденный, дерево (сидение), дерево (каркас)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоро будет ровно три месяца, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Мы уже изучили мобильные заграждения,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)