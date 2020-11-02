«Коллеги» тех самых «характерных бусов». Изучаем остальные виды автобусов МВД РБ

Источник материала: Onliner Скоро будет ровно три месяца, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Мы уже изучили мобильные заграждения , бронетехнику , водометы . Рассказали и о том, на чем перевозят личный состав, — о бортовых грузовиках Внутренних войск и «характерных бусах» МВД РБ. Но помимо «характерных» у ведомства немало и традиционных автобусов. Сегодня говорим именно о них.

Эти автобусы почти не попадают в фотохронику, так как ввиду «обычности» своего вида, по сути, и не привлекают к себе внимания. Однако и этот вид техники активно задействован. Объем перевозок личного состава у МВД сейчас настолько большой, что силовики используют для этого весь транспорт, который есть в наличии.

Кстати, вы знали, что знаменитый «автозак» , он же «специальный фургон для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573150 на шасси МАЗ-533603-240Р2», согласно научной классификации автомобильного транспорта, юридически — самый что ни на есть автобус? В этот кадр с событий вчерашнего дня попали все типы сугубо пассажирских транспортных средств МВД — «спецфургон для ЛС» , «характерный бус» Ford Transit и низкопольный городской автобус МАЗ-206 среднего класса. Последний на фоне остальной мрачной техники отчетливо выделяется ярким «жизнерадостным» пятном.





В районе Куропат вчера этот МАЗ-206 тоже засветился, уже в компании бортовых грузовиков Внутренних войск. Особенность этого и большинства других автобусов МВД — основательно тонированные окна. Иногда окна не тонируют, но в этом случае плотно завешивают какой-нибудь тканью — верный признак, позволяющий сразу узнать именно милицейский автобус и не спутать его с аналогичным гражданским.





Автобусы у МВД есть абсолютно всех размерных групп — от минивэнов и «микриков» до больших городских и туристических. Кратко рассмотрим все классы.

Если уж упомянули минивэны, то необходимо поделиться новостью о том, что в стан «характерных бусов» прибыло подкрепление. В этой роли недавно были замечены Citroen Jumpy третьего поколения. Похоже, парк постоянно пополняется.





Относительно редкий в наших широтах вид «микрика» — GAZelle Next А64R42 с каркасным кузовом. Эта машина почти всегда присутствует в колонне техники силовиков, въезжающей каждое воскресное утро в Минск, причем нередко чуть ли не возглавляет ее. Может, в этом автомобиле ездят командиры? Штатный салон у этого «каркасника» тесный и неудобный, в амуниции в нем находиться точно некомфортно. Возможно, именно в этом экземпляре салон переделан, а штатное количество посадочных мест уменьшено. За тонированными стеклами не рассмотреть.





Lublin 3 — своеобразный старший товарищ как «характерных бусов», так и штурмовых «бусов» спецназа (об этом красноречиво говорит кенгурятник). Такие собирали в Беларуси на предприятии «Юнисон». Давно. Эту машину в музей бы. Микроавтобусов Lublin 3 белорусской сборки в хорошем состоянии у обычных перевозчиков сейчас не сыщешь, а у МВД он, несмотря на возраст, in mint condition. Это уже история не только техники МВД, но и белорусского автомобилестроения.





Классический ПАЗ-3205, вероятно, самый массовый полицейский автобус мира. За счет огромного количества таких машин у российских силовиков, конечно. В РФ «пазик» и «автозак» — практически слова-синонимы. Если в России проходят какие-нибудь акции гражданского неповиновения, то задержанных в 90% случаев грузят именно в такие пазики. У нас — нет.





Белорусские силовики используют пазики исключительно как средство доставки личного состава. Например, вчера в Зеленый Луг большая группа военнослужащих Внутренних войск приехала именно на таких автобусах:





МАЗ-256 — основная автобусная «лошадка» всех силовых структур Беларуси. Таких автобусов много у Минобороны, немало у МЧС. Естественно, имеются они и у МВД. Встречаются в самых разных цветах — есть синие, ярко-зеленые и даже розовые (из партии, когда-то не выкупленной Венесуэлой).





МАЗ-241 хорошо знаком пассажирам пригородных маршрутов, а также ученикам школ в глубинке и райцентрах. Силовики также используют эту модель. Например, в Минобороны такие есть у сил специальных операций, а МВД закупило такие для Внутренних войск. В равномерно-сером цвете, да еще с эмблемой ВВ, МАЗ-241 выглядит... грозно!





Все-таки как же влияет цвет на восприятие. Вполне себе грозно в равномерно-сером окрасе выглядит и «Неман-4202» — плод сотрудничества Минского завода колесных тягачей и Iveco. Делают такие автобусы в Лиде, они были официальным транспортом II Европейских игр, на пригороде и межгороде их уже немало. У Внутренних войск МВД замечена пока только одна такая машина.





А это МАЗ-152А «Вазола» цвета бордо-металлик — вероятно, флагман автобусного флота МВД. В обычной жизни он привозит офицерский состав на торжественные мероприятия, концерты ко Дню милиции и т. п. Именно он был замечен у Дворца независимости, когда 23 сентября там проходила инаугурация. Он же 19 октября привозил участников на провластный «митинг отставников».





Он же перевозил «людей в черном» и работал в составе одной группы с водометом «неизвестной модели».





За время событий августа — ноября 2020 года сформировалось и сугубо белорусское уникальное автобусно-милицейское явление, аналогов которому в мире нет. Ни одна полиция ни одной страны мира не возит сотрудников в длинных сочлененных городских «гармошках». А у нас это — новая традиция. Кстати, как оказалось, при помощи «гармошек» можно не только сразу много сотрудников привозить, но и улицы, особенно небольшие, перегораживать.





На память приходит только один случай, когда колонна автобусов-«гармошек», под завязку наполненных людьми в одинаковой форме, перемещалась по городу. Так в начале нулевых компания «Дон-Строй» возила по Москве гастарбайтеров на возведение «Триумф-Паласа» и других своих объектов. У нас так возят милиционеров. Точнее, чаще всего курсантов Академии МВД, на территории которой эти сочлененные МАЗ-105, по сути, «прописались».





Однако и это еще не все виды техники силовиков. Продолжение следует.

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