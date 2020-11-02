«Буду доставлять продукты!» — самая популярная идея года. Куда делись открытые весной сервисы?

Источник материала: Onliner В начале 2016 года «Е-доставка» через своего директора объявила о сокращении маршрутов и городов обслуживания. Причина — убытки бизнеса. Спустя четыре года в Минске родилось несколько стартапов по доставке продуктов. Причина — желание заставить поделиться кусочком рынка «Е-доставку», которая вместо плача по убыткам стала доступна чуть ли не в каждой деревне. Но почти никто из новичков не выжил, кроме новых форматов. Поговорили со всеми.

«Евроторг» — большой бизнес, который не только всеми доступными способами участвует в строительстве торговой среды как объект, но и всегда был готов сам писать правила. Скорее всего, те слова Дениса Мороза стали частью лоббистской кампании по изменению законодательства: торговый гигант хотел получить разрешение на онлайн-продажу алкоголя и сигарет. С «вредными привычками» не получилось, и, поменяв руководство и структуру, «Е-доставка» продолжила свой эволюционный рост. Другие торговые сети продолжали развивать исключительно стационарный бизнес.

Все шло относительно гладко до весны нынешнего года, когда случилось это .

К обычным факторам (удобство и экономия времени) добавился обоснованный страх лишний раз выходить в магазин. Доставка ощутила всплеск спроса.

Пока офлайновые бизнесы переживали шторм, предпринимательская инициатива, как и положено, стала спасательным кругом: «Если „Е-доставка“ не справляется, значит, на огромном рынке спроса есть дефицит предложения — надо срочно делать бизнес». Примерно так.

Попыток было много. Поговорим о некоторых самых заметных.

Green

Единственная торговая сеть, занявшаяся своей доставкой. Сервис был запущен в июне этого года и продолжает работать. Бесплатно привезут покупки при сумме от 45 рублей, если меньше, доставка обойдется в 1,99 рубля (на старте было 3,99). Все работает, о закрытии слухов нет.

«Ежик»

В конце июля пресс-релизом разлетелась новость о запуске нового сервиса доставки продуктов и еды из общепита «Ежик.бай». При заказе от 25 рублей доставка бесплатная, а время ожидания курьера составляет от 30 до 60 минут. В соучредителях сервиса — Юка Куст, он же один из сооснователей сети Gruzin.by.

Сумму покупок сделали меньше, чем у «Е-доставки», — 25 рублей вместо 45. Время доставки тоже задекларировали более оперативное — 30—60 минут. Ассортимент — несколько тысяч позиций — в разы меньше, чем у «Е-гиганта».

— Мы планировали запустить аналог «Е-доставки» с более быстрым сервисом. Если они — гипермаркет, то мы — супермаркет. Со своим складом и меньшим ассортиментом. Купили оборудование, сняли склад, продукты в основном взяли с отсрочкой оплаты. Всего инвестиций было порядка $100 тыс., — рассказывает Юка.

Деньги общие: Куста и еще двоих соучредителей. Дополнительным стимулом для запуска сервиса стал относительный успех «бета-версии» «Ежика» — проекта «Одаеда». Юка Куст запустил его в апреле, когда «Е-доставка» валилась с ног.





— В пиковый день у меня было 67 заказов. Тогда я понял: рынок колоссальный. В середине мая подключился мой друг, потом еще один. Втроем запускали «Ежика». Открывались впопыхах, 27 июля, хотели успеть до выборов. Продукт оказался сырым, поэтому сложилось так, как сложилось: 5—10 заказов в день при точке безубыточности 100 заказов, — говорит сейчас Юка Куст.

Еще он признает провалом идею с «супермаркетом».

— Покупателю все равно, час везут продукты или два. Есть крупная доставка и локальные сервисы, которые быстро привезут шоколадку. Никакой середины пока не нужно. Наша ошибка была, да. Сработал интуитивно.

Когда проект не взлетел, партнеры разошлись.

— У меня остался сайт, я начал помогать людям, партнерам такое продолжение интересно не было. «Ежик» пока что превратился в благотворительность.





В день возим несколько десятков заказов. Подписали договор с одной небольшой торговой сетью и работаем с их складом. Сейчас интегрируемся с их софтом и будем еще дешевле. Пока дорого, да. Вся прибыль направляется на благотворительность.

Тем временем «Одаеда» утонула в суде с «Евроторгом» по поводу слогана «Дешевле, чем в „Е-доставке“». Но ее коммерческий потенциал (под любым другим названием) не дает Юке успокоиться.

— Веду переговоры с одной крупной сетью. В приложении будет весь ассортимент с акциями и ценами — цены такие же, как на полке магазина. Бесплатная доставка от определенной суммы. Зарабатывать? Пока не планирую. Зарабатывать на этом приложении буду в Польше. Друзья, которые релокейтнулись, говорят, что там с доставкой продуктов беда, сильно отстают от Беларуси.

Producti.by

Еще один «стотысячный» проект тоже упал на взлете, и намного раньше.

Начиналось все так: инвесторы в составе двух человек решили создать два сервиса. Один из них должен был доставлять готовую еду из общепита (в декабре прошлого года появился сайт 24eda.by).





А весной настало время доставки продуктов. Сайт назвали Produkti.by. Его жизнь ограничилась рекламным постом на крупной площадке и фото в Facebook.





Предполагалось, что доставка будет вестись из гипермаркетов, с кем удалось достичь договоренности. Упоминались сети Bigzz и «Гиппо»/«Белмаркет». Время доставки — час-полтора, цена — от 4 до 8 рублей.

Сейчас оба сервиса (доставка еды и продуктов) недоступны.

— Не то что заморозили — учредители не нашли общего языка и ушли в конфликт, — рассказал один из двух авторов проекта Александр Лабуш. — За одним из нас было программное обеспечение, за вторым — проект и маркетинг. По отдельности каждый решил не продолжать начатое. Стоимость инвестиций в таком случае составляла бы порядка $100 тыс.

Проект закончили с нанятыми водителями, убытками и репутационными потерями для идеи.

— Проекты конкурентоспособные, рабочие. В идее все правильно. У нас на руках были договоры с сетями — большое дело. Какие? Это коммерческие договоренности. С продуктами проще, чем с едой: один курьер мог принять сразу 4—5 заказов. Не нужно было каждый раз возвращаться на базу. Курьер с едой выполнял максимум 10—12 заказов в день, а с продуктами — 20—30. В магазине сидели комплектовщики…

Снова войти в эту реку вряд ли получится, как и провести успешные переговоры с сетями, уговорить их. Теперь все планируют свою доставку или ожидают прихода крупного игрока типа «Сбера» (речь о платформе «Сбермаркет» , которую в России запустил «Сбербанк»). Доставка в другом ключе может быть только с собственными складами — как у «Острова чистоты».

«Едавоз»

В апреле этого же года в Минске группа айтишников запускает «Едавоз»: «Компания обещает привезти продукты на дом из „Короны“, „Соседей“, „Евроопта“, „Алми“, „Гиппо“, „Виталюра“ и Green». Стоимость услуги — 8 рублей.

На сегодня сервис тоже закрыт. Один из авторов проекта отказался делиться подробностями, сославшись на занятость: «Про сервис „Едавоз“ могу сказать, что все фаундеры запустили другие свои проекты и работают над ними, и на „Едавоз“ не осталось времени».

Bazar

Про них мы писали вот здесь .





Торговля следующего уровня: магазин локализуется в густонаселенном квартале-двух, и все продукты доставляются курьером за минимальное время. Что изменилось? С делами все хорошо, отвечает соучредитель Павел Самолазов.

— Сейчас у нас в первом магазине в два раза больше курьеров на смене, чем было в начале. Продажи товаров выросли еще больше. Тон разговора с поставщиками изменился кардинально. После статьи мы получили около 150 звонков от них с предложениями о сотрудничестве. До того не все хотели разговаривать. Подписали контракты на особые условия с крупными клиентами. По сути, построили новый отдел закупок.

— Через три дня после выборов мы открыли даркстор в Лебяжьем и оказались в тупике, который мешал активному маркетингу. Все районные/домашние чаты бурлили обсуждением политики и насилия, у нас не хватало совести встревать и говорить: друзья, заказывайте у нас продукты, мы тут открылись. Но органически все получилось само собой — работаем. В понедельник запускаем еще один магазин в «Минск-Мире» — все по тем же правилам.

Инвестиции мы пока не вернули, да и задачи такой не ставили. Все деньги реинвестируем в разработку.

Договорились о первой франшизе — Bazar откроется в Санкт-Петербурге. Есть интерес от людей из Казахстана и Украины.

«Бегу»

Через полтора месяца посла Самолазова аналогичный проект запустил Ян Ярош в «Маяке Минска».

— Открываем еще два магазина: в Брилевичах и «Каскаде». В конце года будет шесть точек. Задача — до конца марта добавить еще столько же.





Молодой предприниматель сам пока не знает, к какому будущему придет проект, но варианты в основном успешные.

— Пока модель новая, математики нет — понимание приходит в пути. Расширяем ассортимент. Операционный ноль почти достигнут, но расходы на IT составили десятки тысяч долларов — их сложно окупить тремя магазинами.

Это магазин будущего. Предполагаем, что какая-то торговая сеть может начать с нами сотрудничать. Или купить бизнес. Кто знает, чем все это закончится. В России проникновение «Самоката» (российские «Самокат» и «Яндекс.Лавка» — сильные мотиваторы. — Прим. Onliner) уже достигло 25% районной торговли.

Ян Ярош уверен, что такой же сервис можно делать в областных центрах, но ему пока не до того: сначала нужно занять Минск.

Почему локальный формат доставки еды выжил и развивается, а остальные попытки сыграть на поле «Е-доставки» провалились?

Попытки были неподготовленными, без финансовой поддержки и своего склада. Партнерство с торговыми сетями предполагает слишком плотный характер для союза с новичком: компания должна была, по сути, открыть партнерам всю инсайдерскую информацию о ценах, ассортименте, остатках на складах. Вряд ли это возможно — отсюда большое количество ошибок при заказе онлайн. Или необходимость прописать условия вроде «примерно такая цена» и «примерно такой бренд».

Локальные доставки предложили уникальное преимущество: скорость с человеческим лицом (не понравилось авокадо — через 10 минут привезут другое) + свои (знакомые лица «со двора»). Просто они играют с «Е-доставкой» на разных полях.

И пандемия здесь ни при чем. Аналогичный сервис «Самокат» начал работать в России еще в 2018 году.